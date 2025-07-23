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Огнестрельное оружие, судно и оборудование для майнинга: в Украине продают арестованные активы
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет новые конкурсы по реализации арестованных активов, среди которых огнестрельное оружие и оборудование для майнинга.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Какие активы продают
Отмечается, что избраны победители конкурсного отбора и объявлены новые конкурсы.
Выбраны реализаторы для таких арестованных активов:
- судно USKO MFU,
- огнестрельное оружие - 7 единиц,
- оборудование для майнинга.
Все три актива будет реализовывать электронную площадку – ООО «Полонекс». Реализация будет производиться исключительно через систему Prozorro.Продажи.
В то же время объявлены новые конкурсы по отбору юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, по следующим активам:
- руда железная, которая нагружена и находится в 31 железнодорожном вагоне,
- каолин «фарфоровая глина», общим весом 209 т,
- песок,
- автозапчасти,
- мобильные телефоны
Кроме того, переобъявлены конкурсы еще по 18 активам - от сельхозпродукции до промышленных товаров, ИТ-оборудования, генераторов, автотехники и бытовых вещей.
Всего АРМА реализует 26 арестованных активов.
Напомним, АРМА выставляет на электронные торги более 1,5 тыс. тонн арестованного метанола. Стоимость актива оценили почти в 57 млн грн, а победитель аукциона дополнительно должен оплатить более 44 млн грн таможенных платежей.