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АРМА выставило на торги оборудование для опреснения воды за 110 млн. грн.

Финансы и Кредит, банк, торги, Фонд гарантирования
На продажу выставлено право взыскания задолженности с должника.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на Prozorro.Sale арестованное оборудование для опреснения воды. Его рыночная стоимость составляет почти 110 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Оборудование для очистки воды от АРМА

По заключению независимого эксперта, рыночная стоимость оборудования составляет около 110 миллионов гривен. Победитель аукциона также должен будет уплатить более 10 миллионов гривен таможенных пошлин в государственный бюджет.

Оборудование марки Toray имеет производительность до 11300 м³ в сутки.

Данное устройство имеет широкое применение – его можно использовать для водоснабжения в регионах с нехваткой пресной воды, на промышленных предприятиях и в прибрежных районах.

Благодаря мощности и техническим характеристикам его можно интегрировать как в стационарные системы, так и в мобильные или аварийные комплексы водоснабжения.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислило в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько