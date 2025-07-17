АРМА виставило на торги обладнання для опріснення води за 110 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на Prozorro.Sale арештоване обладнання для опріснення води. Його ринкова вартість сягає майже 110 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АРМА.

Обладнання для очищення води від АРМА

За висновком незалежного експерта, ринкова вартість обладнання становить близько 110 мільйонів гривень. Переможець аукціону також повинен буде сплатити понад 10 мільйонів гривень митних зборів до державного бюджету.

Обладнання марки Toray має продуктивність до 11 300 м³ на добу.

Цей пристрій має широке застосування — його можна використовувати для водопостачання у регіонах з нестачею прісної води, на промислових підприємствах та в прибережних районах.

Завдяки потужності і технічним характеристикам, його можна інтегрувати як у стаціонарні системи, так і у мобільні чи аварійні комплекси водозабезпечення.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.