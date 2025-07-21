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АРМА продает арестованный метанол: ожидают поступления более 100 млн грн

аукцион, мужчина, молоток
АРМА продает арестованный метанол: / Freepik

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на электронные торги более 1,5 тыс. тонн арестованного метанола. Стоимость актива оценили почти в 57 млн грн, а победитель аукциона дополнительно должен оплатить более 44 млн грн таможенных платежей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Реализация арестованного метанола

АРМА выставило на открытые электронные торги арестованную партию метанола общим весом 1525,3 тонн.

По оценке компании "Риэлтер-Украина" стоимость актива составляет почти 57 миллионов гривен. Кроме того, победитель аукциона должен будет оплатить более 44 миллионов гривен таможенных платежей в госбюджет.

Метанол активно используется в химической промышленности, в частности для производства горючего, смол, растворителей и синтез-газа.

Аукцион состоится 31 июля, а заявки на участие принимаются до 20.00 30 июля.

К участию не допускаются представители государства-агрессора.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько