- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
АРМА продає арештований метанол: очікують надходження понад 100 млн грн
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставила на електронні торги понад 1,5 тис. тонн арештованого метанолу. Вартість активу оцінили у майже 57 млн грн, а переможець аукціону додатково має сплатити понад 44 млн грн митних платежів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Реалізація арештованого метанолу
АРМА виставило на відкриті електронні торги арештовану партію метанолу загальною вагою 1525,3 тонни.
За оцінкою компанії “Ріелтер-Україна”, вартість активу становить майже 57 мільйонів гривень. Крім того, переможець аукціону повинен буде сплатити понад 44 мільйони гривень митних платежів до держбюджету.
Метанол активно використовується у хімічній промисловості, зокрема для виробництва пального, смол, розчинників і синтез-газу.
Аукціон відбудеться 31 липня, а заявки на участь приймаються до 20:00 30 липня.
До участі не допускаються представники держави-агресора.
Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.