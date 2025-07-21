АРМА продає арештований метанол: очікують надходження понад 100 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставила на електронні торги понад 1,5 тис. тонн арештованого метанолу. Вартість активу оцінили у майже 57 млн грн, а переможець аукціону додатково має сплатити понад 44 млн грн митних платежів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Реалізація арештованого метанолу

АРМА виставило на відкриті електронні торги арештовану партію метанолу загальною вагою 1525,3 тонни.

За оцінкою компанії “Ріелтер-Україна”, вартість активу становить майже 57 мільйонів гривень. Крім того, переможець аукціону повинен буде сплатити понад 44 мільйони гривень митних платежів до держбюджету.

Метанол активно використовується у хімічній промисловості, зокрема для виробництва пального, смол, розчинників і синтез-газу.

Аукціон відбудеться 31 липня, а заявки на участь приймаються до 20:00 30 липня.

До участі не допускаються представники держави-агресора.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.