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Вогнепальна зброя, судно та обладнання для майнінгу: в Україні продають арештовані активи

аукціон
Фото: Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує нові конкурси щодо реалізації арештованих активів, серед яких вогнепальна зброя та обладнання для майнінгу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Які активи продають

Зазначається, що обрано переможців конкурсного відбору та оголошено нові конкурси.

Наразі обрано реалізаторів для таких арештованих активів:

  • судно USKO MFU,
  • вогнепальна зброя — 7 одиниць,
  • обладнання для майнінгу.

Усі три активи реалізовуватиме електронний майданчик - ТОВ «Полонекс». Реалізація відбуватиметься виключно через систему Prozorro.Продажі.

Водночас оголошено нові конкурси з відбору юридичних осіб, які здійснюватимуть реалізацію арештованих активів, по наступним активам:

  • руда залізна, яка навантажена та перебуває у 31 залізничному вагоні,
  • каолін «фарфорова глина», загальною вагою 209 т, 
  • пісок,
  • автозапчастини, 
  • мобільні телефони

Крім того, переоголошено конкурси ще щодо 18 активів — від сільгосппродукції до промислових товарів, ІТ-обладнання, генераторів, автотехніки та побутових речей.

Загалом ,АРМА реалізовує 26 арештованих активів. 

Нагадаємо, АРМА виставляє на електронні торги понад 1,5 тис. тонн арештованого метанолу. Вартість активу оцінили у майже 57 млн грн, а переможець аукціону додатково має сплатити понад 44 млн грн митних платежів.

Автор:
Світлана Манько