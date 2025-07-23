Вогнепальна зброя, судно та обладнання для майнінгу: в Україні продають арештовані активи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує нові конкурси щодо реалізації арештованих активів, серед яких вогнепальна зброя та обладнання для майнінгу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

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Зазначається, що обрано переможців конкурсного відбору та оголошено нові конкурси.

Наразі обрано реалізаторів для таких арештованих активів:

судно USKO MFU,

вогнепальна зброя — 7 одиниць,

обладнання для майнінгу.

Усі три активи реалізовуватиме електронний майданчик - ТОВ «Полонекс». Реалізація відбуватиметься виключно через систему Prozorro.Продажі.

Водночас оголошено нові конкурси з відбору юридичних осіб, які здійснюватимуть реалізацію арештованих активів, по наступним активам:

руда залізна, яка навантажена та перебуває у 31 залізничному вагоні,

каолін «фарфорова глина», загальною вагою 209 т,

пісок,

автозапчастини,

мобільні телефони

Крім того, переоголошено конкурси ще щодо 18 активів — від сільгосппродукції до промислових товарів, ІТ-обладнання, генераторів, автотехніки та побутових речей.

Загалом ,АРМА реалізовує 26 арештованих активів.

Нагадаємо, АРМА виставляє на електронні торги понад 1,5 тис. тонн арештованого метанолу. Вартість активу оцінили у майже 57 млн грн, а переможець аукціону додатково має сплатити понад 44 млн грн митних платежів.