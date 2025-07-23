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Вогнепальна зброя, судно та обладнання для майнінгу: в Україні продають арештовані активи
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує нові конкурси щодо реалізації арештованих активів, серед яких вогнепальна зброя та обладнання для майнінгу.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Які активи продають
Зазначається, що обрано переможців конкурсного відбору та оголошено нові конкурси.
Наразі обрано реалізаторів для таких арештованих активів:
- судно USKO MFU,
- вогнепальна зброя — 7 одиниць,
- обладнання для майнінгу.
Усі три активи реалізовуватиме електронний майданчик - ТОВ «Полонекс». Реалізація відбуватиметься виключно через систему Prozorro.Продажі.
Водночас оголошено нові конкурси з відбору юридичних осіб, які здійснюватимуть реалізацію арештованих активів, по наступним активам:
- руда залізна, яка навантажена та перебуває у 31 залізничному вагоні,
- каолін «фарфорова глина», загальною вагою 209 т,
- пісок,
- автозапчастини,
- мобільні телефони
Крім того, переоголошено конкурси ще щодо 18 активів — від сільгосппродукції до промислових товарів, ІТ-обладнання, генераторів, автотехніки та побутових речей.
Загалом ,АРМА реалізовує 26 арештованих активів.
Нагадаємо, АРМА виставляє на електронні торги понад 1,5 тис. тонн арештованого метанолу. Вартість активу оцінили у майже 57 млн грн, а переможець аукціону додатково має сплатити понад 44 млн грн митних платежів.