Более 60% IT-специалистов покинули свои дома из-за войны — опрос

За первый месяц полномасштабной российско-украинской войны 61% IT-специалистов покинули свои дома и переехали в более безопасные места, в частности за границу. Об этом свидетельствуют данные опроса среди айтишников, который провел портал DUO.

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Больше всего IT-специалистов уехало из Харькова (87% респондентов) и Чернигова (89%), а также из Киева (80%). Внутри страны айтишники переезжают чаще всего во Львовскую область. Из тех, кто уехал за рубеж, преимущественно выбирают Польшу (сюда прибыли 35% выехавших за границу) и Германию (10%).

"80% IT-специалистов, переехавших из-за войны, планируют вернуться домой: 40%, когда в их регионе станет безопасно, и еще 40%, когда закончится война", — констатируют организаторы опроса.

Смена места жительства фактически не повлияла на активность IT-специалистов — 80% опрошенных специалистов уже работают без выходных и перерывов. Еще 7% работают в режиме "частичная занятость".

При этом у 90% работающих по-прежнему доходы не изменились или практически не изменились. Среди тех, у кого уменьшилось количество проектов, 58% сохранили свой доход, а у 37% он снизился.

"Фултайм работают почти все DevOps/SRE специалисты (93%), 88% разработчиков и менеджеров, 87% QA-специалистов, 86% Data Scientists, 85% HR-специалистов", — отмечают исследователи.

Небольшая часть (6%) сейчас ищет новую работу. Активнее всего в поиске находятся специалисты по продажам (18% ищут работу), сисадмины (18%), дизайнеры (15%), специалисты поддержки (15%) и маркетинга (13%).

В то же время большинство украинских IT-компаний потеряли некоторую часть своих контрактов после начала Россией войны против Украины, полностью сохранили портфель заказов лишь 37%.

Отметим при этом, что показатели отрасли информационных технологий выглядят намного лучше общей картины в стране, поскольку согласно опросу группы "Рейтинг", в целом уже большинство (53%) украинцев потеряли работу после начала войны.

Фото: ua.depositphotos.com