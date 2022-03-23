53% занятых до войны украинцев потеряли работу — опрос

53% занятых до войны украинцев сейчас не работают, лишь 22% работают в обычном режиме, а 21% работают удаленно или частично. 2% сменили работу, а еще 2% дали иной ответ. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта.

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Всего же, согласно этим данным, имели работу до войны 66% украинцев и лишь 8% ее не имели. Еще 26% ответили, что являются пенсионерами или неработающими инвалидами.

Среди тех, кто имел работу в восточных регионах (Харьковская, Донецкая и Луганская область), ее потеряли почти три четверти опрошенных (74%). На западе страны таковых 49%, в остальной части страны 56%.

Больше от этого пострадала молодежь до 35 лет: в этой категории потеряли работу 60% респондентов. Среди лиц 35-50 лет таковых 58%, а среди тех, кому за 50, — 51%.

Среди покинувших свой населенный пункт после начала войны безработными оказались две трети (66%), при этом 5% уже смогли найти новую работу, а 5% заявили, что продолжают работать в обычном режиме.

Экономическое положение своей семьи называют однозначно ухудшившимся с начала войны 52% украинцев, скорее ухудшившимся — 28%. Для 18% пока ничего не изменилось.

В то же время около 1% заявили, что оно, скорее, улучшилось, чем нет, а еще около 1% ответили, что однозначно улучшилось. Последние ответы касаются главным образом полноценно работающих жителей востока и юга страны.

Однако в целом именно на востоке ситуация радикально отличается в худшую сторону: там 77% заявили об однозначном ухудшении экономического состояния своей семьи и еще 16% склоняются к такой оценке. Лишь 4% жителей макрорегиона заявили, что для них ситуация не изменилась, в то время как на юге Украины таковых 17%, в центре — 21%, а на западе — 22%.

40% респондентов заявили, что имеющихся у них сбережений в случае прекращения получения зарплаты/пенсии им хватит на срок не более месяца, 25% оценили этот срок до двух месяцев, 13% — до трех месяцев. 15% опрошенных денег хватит на больший срок, 3% дали другой ответ, а 4% ответить затруднились.

Самая худшая ситуация наблюдается предсказуемо среди жителей Восточной Украины — там большинству (52%) денег не хватит и на месяц, в то время как на западе страны таких респондентов 31%.

Менее обеспечены финансами на случай потери заработка или пенсии люди старше 50 лет: среди них 43% заявили, что денег им не хватит даже на месяц, в то время как среди респондентов до 35 лет таких 36%.

Опрос был проведен среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме Крыма и оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним также, что согласно данным этого же опроса, покинули населенный пункт своего проживания из-за ведущейся Россией войны против Украины 19% украинцев, в частности на востоке страны об этом заявили 35% респондентов.

Источник фото: ua.depositphotos.com