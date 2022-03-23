Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Экономика
Дата публикации

53% занятых до войны украинцев потеряли работу — опрос

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

53% занятых до войны украинцев сейчас не работают, лишь 22% работают в обычном режиме, а 21% работают удаленно или частично. 2% сменили работу, а еще 2% дали иной ответ. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Всего же, согласно этим данным, имели работу до войны 66% украинцев и лишь 8% ее не имели. Еще 26% ответили, что являются пенсионерами или неработающими инвалидами.

Среди тех, кто имел работу в восточных регионах (Харьковская, Донецкая и Луганская область), ее потеряли почти три четверти опрошенных (74%). На западе страны таковых 49%, в остальной части страны 56%.

Больше от этого пострадала молодежь до 35 лет: в этой категории потеряли работу 60% респондентов. Среди лиц 35-50 лет таковых 58%, а среди тех, кому за 50, — 51%.

Среди покинувших свой населенный пункт после начала войны безработными оказались две трети (66%), при этом 5% уже смогли найти новую работу, а 5% заявили, что продолжают работать в обычном режиме.

Фото 2 — 53% занятых до войны украинцев потеряли работу — опрос

Экономическое положение своей семьи называют однозначно ухудшившимся с начала войны 52% украинцев, скорее ухудшившимся — 28%. Для 18% пока ничего не изменилось.

В то же время около 1% заявили, что оно, скорее, улучшилось, чем нет, а еще около 1% ответили, что однозначно улучшилось. Последние ответы касаются главным образом полноценно работающих жителей востока и юга страны.

Однако в целом именно на востоке ситуация радикально отличается в худшую сторону: там 77% заявили об однозначном ухудшении экономического состояния своей семьи и еще 16% склоняются к такой оценке. Лишь 4% жителей макрорегиона заявили, что для них ситуация не изменилась, в то время как на юге Украины таковых 17%, в центре — 21%, а на западе — 22%.

Фото 3 — 53% занятых до войны украинцев потеряли работу — опрос

40% респондентов заявили, что имеющихся у них сбережений в случае прекращения получения зарплаты/пенсии им хватит на срок не более месяца, 25% оценили этот срок до двух месяцев, 13% — до трех месяцев. 15% опрошенных денег хватит на больший срок, 3% дали другой ответ, а 4% ответить затруднились.

Самая худшая ситуация наблюдается предсказуемо среди жителей Восточной Украины — там большинству (52%) денег не хватит и на месяц, в то время как на западе страны таких респондентов 31%.

Менее обеспечены финансами на случай потери заработка или пенсии люди старше 50 лет: среди них 43% заявили, что денег им не хватит даже на месяц, в то время как среди респондентов до 35 лет таких 36%.

Фото 4 — 53% занятых до войны украинцев потеряли работу — опрос

Опрос был проведен среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме Крыма и оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним также, что согласно данным этого же опроса, покинули населенный пункт своего проживания из-за ведущейся Россией войны против Украины 19% украинцев, в частности на востоке страны об этом заявили 35% респондентов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов