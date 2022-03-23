Лишь 37% украинских IT-компаний сохранили все контракты после начала войны - опрос

Большинство украинских IT-компаний потеряли некоторую часть своих контрактов после начала Россией войны против Украины, полностью сохранили портфель заказов лишь 37%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ассоциации IT Ukraine.

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В то же время большинство из компаний, потерявших клиентов (44% от всех), все же сохранили как минимум 80% контрактов, остальные же 19% сохранили от 30% до 80%. При этом полностью восстановили свою работу 40% компаний, на 50-80% восстановились 55%, и лишь 5% - работают на 20-30%.

Отмечается, что почти 2% айтишников ныне присоединились к Вооруженным силам Украины. Однако в некоторых небольших компаниях с коллективом от 50 до 200 человек в армию пошли 20% специалистов. Но в целом более 85% продолжают работать на своих рабочих местах.

"IT-специалисты активно вовлекаются в борьбу в информационном пространстве: в сфере кибербезопасности государства и поддержке объектов критической инфраструктуры задействованы 5% специалистов отрасли. При этом есть компании, где около 100% специалистов работают в кибер-войсках", - выяснили в профильной ассоциации.

Как сообщают в IT Ukraine, сейчас более 70% работников отрасли работают в безопасных регионах Украины, а 16%, преимущественно женщины, работают за границей.

Участие в опросе приняли 30 компаний, являющихся членами ассоциации, в которых работают 34 тысяч специалистов. При этом всего айтишников на украинском рынке по итогам 2021 года насчитывалось 285 тысяч.

Отметим при этом, что показатели отрасли информационных технологий выглядят намного лучше общей картины в стране, поскольку согласно опросу группы "Рейтинг", в целом уже большинство (53%) украинцев потеряли работу после начала войны.

Напомним также, в начале февраля в ассоциации IT Ukraine выяснили, что на тот момент ни одна из компаний не готовила полную релокацию в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com