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Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
Сеть ресторанов First Line, в которую входят такие киевские заведения, как "Любимый дядя", "Жизнь замечательных людей", "Итальянская редакция", открыла бистро на Канарских островах.
Об этом 9 января в Facebook сообщила шеф-кондитер Ольга Ридвановская.
"Добро пожаловать в семью First Line наш новый papateide.bistro. Это было очень не просто, из-за боли и слез, но мы справились", — написала ресторатор.
Заведение начнет работать с середины следующей недели, уточнила она. Владельцы сети разработали меню "с канарским акцентом".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сначала бистро будет работать в то время, когда люди традиционно ужинают, с 19:00. О дальнейших изменениях в графике сообщат позже.
Украинский бизнес сейчас активно открывает для себя новые рынки. К примеру, в Токио открыли ресторан украинской кухни "Смачного". В заведении работают украинцы, выехавшие в Японию из-за войны.
А в соседней Польше недавно сеть кафе "Львовские круассаны" уже открыла несколько заведений.