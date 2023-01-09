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Категория
Бизнес
Дата публикации

Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах

Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
В First Line признались, что открыть бистро на Канарских островах было непросто. Фото: Facebook Ольги Ридвановской

Сеть ресторанов First Line, в которую входят такие киевские заведения, как "Любимый дядя", "Жизнь замечательных людей", "Итальянская редакция", открыла бистро на Канарских островах.

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Об этом 9 января в Facebook сообщила шеф-кондитер Ольга Ридвановская.

Фото 2 — Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
Фото 3 — Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
Фото 4 — Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
Фото 5 — Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
Фото 6 — Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
Фото 7 — Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах
Фото 8 — Украинская сеть ресторанов открыла заведение на Канарских островах

"Добро пожаловать в семью First Line наш новый papateide.bistro. Это было очень не просто, из-за боли и слез, но мы справились", — написала ресторатор.

Заведение начнет работать с середины следующей недели, уточнила она. Владельцы сети разработали меню "с канарским акцентом".

Сначала бистро будет работать в то время, когда люди традиционно ужинают, с 19:00. О дальнейших изменениях в графике сообщат позже.

Украинский бизнес сейчас активно открывает для себя новые рынки. К примеру, в Токио открыли ресторан украинской кухни "Смачного". В заведении работают украинцы, выехавшие в Японию из-за войны.

А в соседней Польше недавно сеть кафе "Львовские круассаны" уже открыла несколько заведений.

Автор:
Вита Молодан