В Токио открыли ресторан украинской кухни, где работают эвакуированные в Японию украинцы

В Токио 7 сентября открыли ресторан украинской кухни "Смачного". В заведении работают украинцы, выехавшие в Японию из-за войны. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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В меню ресторана представлены такие украинские блюда как борщ, гречка и голубцы.

"И пусть меню пока что маленькое, и все еще только начинается, мы проверили — борщ настоящий, котлетки по-киевски и голубцы — вкуснейшие, посетителей полно. Добро пожаловать, ганбатте кудасай!", — написал посол.

Ранее в Японии сеть ресторанов "Монтероза" запустила украинское меню. Заведения предлагают посетителям украинские блюда и напитки. В меню есть и котлета по-киевски, при этом к ней подают картофель фри.

Рецепты некоторых блюд изменяют из-за отсутствия необходимых ингредиентов в нужном количестве. Например, вместо селедки с зеленью и луком подают лосось.

Отметим, власти Японии поддерживают Украину в войне с РФ с первых дней полномасштабного вторжения российской армии, в частности, передавая гуманитарную помощь.