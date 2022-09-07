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В Токио открыли ресторан украинской кухни, где работают эвакуированные в Японию украинцы
В Токио 7 сентября открыли ресторан украинской кухни "Смачного". В заведении работают украинцы, выехавшие в Японию из-за войны. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
В меню ресторана представлены такие украинские блюда как борщ, гречка и голубцы.
"И пусть меню пока что маленькое, и все еще только начинается, мы проверили — борщ настоящий, котлетки по-киевски и голубцы — вкуснейшие, посетителей полно. Добро пожаловать, ганбатте кудасай!", — написал посол.
Ранее в Японии сеть ресторанов "Монтероза" запустила украинское меню. Заведения предлагают посетителям украинские блюда и напитки. В меню есть и котлета по-киевски, при этом к ней подают картофель фри.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Рецепты некоторых блюд изменяют из-за отсутствия необходимых ингредиентов в нужном количестве. Например, вместо селедки с зеленью и луком подают лосось.
Отметим, власти Японии поддерживают Украину в войне с РФ с первых дней полномасштабного вторжения российской армии, в частности, передавая гуманитарную помощь.