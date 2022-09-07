У Токіо відкрили ресторан української кухні, де працюють українці, які евакуювалися до Японії

У Токіо 7 вересня відкрили ресторан української кухні "Смачного". В закладі працюють українці, які виїхали до Японії через війну. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В меню ресторану, зокрема, представлені такі українські страви як борщ, гречка та голубці.

"І нехай меню поки що маленьке, і все ще тільки починається, ми перевірили — борщ справжній, котлетки по-київські і голубці — смачнющі, відвідувачів повно. Ласкаво просимо, ганбатте кудасай!", — написав посол.

Раніше у Японії мережа ресторанів "Монтероза" запустила українське меню. Заклади пропонують відвідувачам українські страви та напої. У меню є і котлета по-київськи, при цьому до неї подають картопля фрі.

Рецепти деяких страв змінюють, через відсутність необхідних інгредієнтів у потрібній кількості. Наприклад, замість оселедця із зеленню та цибулею подають лосось.

Зазначимо, влада Японії підтримує Україну у війні з РФ з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії, зокрема, передаючи гуманітарну допомогу.