У Японії одна із мереж ресторанів запустила українське меню

У Японії мережа ресторанів "Монтероза" запускає українське меню. Заклади пропонують відвідувачам українські страви та напої. Про це у Facebook повідомив посол України у Японії.

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Він зазначив, що незабаром у меню додадуть борщ. Нині національної української страви в меню немає, бо в Японії дуже складно знайти один із основних інгредієнтів — буряк.

Зазначимо, що деякі страви "Монтероза" вирішила трохи змінити, ймовірно, через відсутність необхідних інгредієнтів у потрібній кількості. Наприклад, замість оселедця із зеленню та цибулею подають лосось. Також у меню є котлета по-київськи, при цьому до неї подають картопля фрі – американська страва.

Частину зароблених грошей "Монтероза" перерахує на гуманітарну допомогу Україні.

Зазначимо, влада Японії підтримує Україну у війні з РФ з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії, зокрема, передаючи гуманітарну допомогу. Крім того, у травні уряд Японії ухвалив рішення надати Україні додатковий кредит у розмірі 300 млн дол, хоча раніше йшлося лише про 100 млн дол.