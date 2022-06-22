В Японии одна из сетей ресторанов запустила украинское меню

В Японии в сети ресторанов "Монтероза" запускают украинское меню. Заведения предлагают посетителям украинские блюда и напитки. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Японии.

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Он отметил, что вскоре в меню добавят борщ. В настоящее время национального украинского блюда в меню нет, потому что в Японии очень сложно найти один из основных ингредиентов — свеклу.

Отметим, что некоторые блюда "Монтероза" решила немного изменить, вероятно, ввиду отсутствия необходимых ингредиентов в нужном количестве. Например, вместо сельди с зеленью и луком подают лосось. Также в меню есть котлета по-киевски, при этом к ней подают картофель фри – американское блюдо.

Часть заработанных денег "Монтероза" перечислит на гуманитарную помощь Украине.

Отметим, власти Японии поддерживают Украину в войне с РФ с первых дней полномасштабного вторжения российской армии, в том числе, передавая гуманитарную помощь. Кроме того, в мае правительство Японии приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере 300 млн долл, хотя ранее речь шла только о 100 млн долл.