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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах

Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах
В First Line зізналися, що відкрити бістро на Канарських островах було непросто. Фото: Facebook Ольги Ридвановської

Мережа ресторанів First Line, до якої входять такі київські заклади, як "Улюблений дядя", "Життя чудових людей", "Італійська редакція", відкрила бістро на Канарських островах. 

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Про це 9 січня в Facebook повідомила шеф-кондитер Ольга Ридвановська.

Фото 2 — Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах
Фото 3 — Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах
Фото 4 — Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах
Фото 5 — Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах
Фото 6 — Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах
Фото 7 — Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах
Фото 8 — Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах

"Ласкаво просимо до сім'ї First Line наш новий papateide.bistro. Це було дуже не просто, через біль та сльози, але ми впоралися", — написала ресторатор.

Заклад почне працювати з середини наступного тижня, уточнила вона. Власники мережі розробили меню "з канарським акцентом".

Спочатку бістро буде працювати в час, коли люди традиційно вечеряють, з 19:00. Про подальші зміни у графіку повідомлять згодом.

Український бізнес зараз активно відкриває для себе нові ринки. Наприклад, у Токіо відкрили ресторан української кухні "Смачного". В закладі працюють українці, які виїхали до Японії через війну.

А у сусідній Польщі нещодавно мережа кафе "Львівські круасани" вже відкрила декілька закладів.

Автор:
Віта Молодан