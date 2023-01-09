Українська мережа ресторанів відкрила заклад на Канарських островах

Мережа ресторанів First Line, до якої входять такі київські заклади, як "Улюблений дядя", "Життя чудових людей", "Італійська редакція", відкрила бістро на Канарських островах.

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Про це 9 січня в Facebook повідомила шеф-кондитер Ольга Ридвановська.

"Ласкаво просимо до сім'ї First Line наш новий papateide.bistro. Це було дуже не просто, через біль та сльози, але ми впоралися", — написала ресторатор.

Заклад почне працювати з середини наступного тижня, уточнила вона. Власники мережі розробили меню "з канарським акцентом".

Спочатку бістро буде працювати в час, коли люди традиційно вечеряють, з 19:00. Про подальші зміни у графіку повідомлять згодом.

Український бізнес зараз активно відкриває для себе нові ринки. Наприклад, у Токіо відкрили ресторан української кухні "Смачного". В закладі працюють українці, які виїхали до Японії через війну.

А у сусідній Польщі нещодавно мережа кафе "Львівські круасани" вже відкрила декілька закладів.