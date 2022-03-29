Як українцю відкрити бізнес у Польщі: вивчаємо польську податкову систему

Голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук на RAU-вебінарі розповів, що потрібно українцю, щоб відкрити бізнес у Польщі, та з якими системами оподаткування при цьому доведеться мати справу.

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Протягом багатьох років Польща демонструє стабільну економіку, розвиток якої постійно стимулюється ЄС та інвесторами. Наприклад, один із таких стимулів стався у 2021 році, коли ЄС профінансував у Польщі програму розвитку бізнесу на період до 2027 року.

За словами голови ради з Асоціації українського бізнесу у Польщі Ярослава Романчука, ринок у цій країні дуже великий і з погляду умов для ведення бізнесу вважається сприятливим.

Наприклад, згідно з аналізом Асоціації українського бізнесу в Польщі, в радіусі 1 тисячі кілометрів від Варшави знаходиться 250 млн споживачів, а в радіусі 2 тисячі кілометрів від Варшави – 550 млн споживачів.

Але коли на польський ринок намагаються вийти українці, вони роблять типові помилки. Романчук пояснює: за статистикою Асоціації, лише 30% нових компаній знайшли себе на ринку цієї країни, близько 40% лише намагаються на ньому закріпитися, а до того часу працюють то в плюс, то в мінус. Інші йдуть з ринку, так і не зумівши на ньому закріпитися.

Ярослав Романчук вважає, що у 2014-2015 роках компанії в Польщі створювали українці, які або переносили українську бізнес-модель на польський ринок, або заходили на нього без попереднього аналізу. Обидва варіанти у випадку з Польщею не працюють, оскільки польський ринок є дуже висококонкурентним.

Як зареєструвати та де розмістити компанію у Польщі

У середині березня відбулася зустріч Асоціації українського бізнесу з польським Міністерством розвитку та технологій, на якій обговорили, як на законодавчому рівні спростити українцям процедуру оформлення бізнесу у Польщі. За підсумками, вирішили створити законопроєкт, у якому все це буде детально розписано.

Ярослав Романчук розповів, що найчастіше українці звертаються до Асоціації за допомогою у оформленні бізнесу та консультаціями щодо особливостей польського оподаткування. З цими ж питаннями підприємці України можуть також звернутися до польських центрів обслуговування бізнесу.

Щоб зареєструвати компанію у Польщі, необхідно отримати PESEL, тобто ідентифікаційний номер. Для його оформлення потрібна фізична присутність українця, проте зараз польський уряд надав можливість оформляти його дистанційно. При цьому не має значення, в якому статусі українець перетнув кордон Польщі (у статусі біженця чи ні), він все одно зможе скористатися всіма привілеями для ведення бізнесу в Польщі.

У більшості випадків у Польщі компанії реєструють як ТОВ. Але на відміну від України, щоб його зареєструвати, необхідний не тільки засновник компанії, а й член її правління. При цьому, за словами Романчука, на відміну від України засновник компанії та член її правління не може бути однією людиною.

Після того, як компанію зареєструють, підприємець отримує доступ до електронного підпису. Далі потрібно відкрити рахунок у банку. Для цього потрібна особиста присутність і засновника підприємства, і члена її правління.

Ще одне питання, яке часто хвилює український бізнес, – пошук офісного приміщення. Для цього польське Агентство іноземних інвестицій та торгівлі створило безкоштовний коворкінг. Підприємці можуть використовувати його для тимчасового офісу до 4 месяців.

При наймі співробітників українцям треба враховувати, що у Польщі можна наймати студентів: в країні їх активно залучають до роботи ще у процесі навчання. Для майбутніх спеціалістів є спеціальні програми стажування на повний чи неповний робочий день.

Податкова система Польщі

Усі суб'єкти господарювання у Польщі — платники ПДВ. Загальна ставка податку на додану вартість — 23%. Але з 1 січня у Польщі знизили ПДВ на паливо та природний газ до 8%, на електроенергію — до 5%, а на продукти харчування скасували взагалі. Також, за словами Ярослава Романчука, окрім ПДВ підприємцям у Польщі також потрібно сплачувати пенсійний податок — 37%.

Крім того, українці у Польщі можуть оформлювати підприємницьку діяльність як ФОП. Працює дві системи оподаткування. Перший варіант — податок на дохід у розмірі 17% за умови, що дохід не перевищує 120 тисяч злотих (827 тисяч гривень) за рік. Якщо дохід вищий, потрібно буде заплатити 32% доходу за рік.

Друга система — лінійна ставка податку з доходу для ФОП у вигляді 19%. При цьому немає жодного порога з доходу. Проте варто враховувати, що у Польщі ФОП відповідає всім своїм майном.