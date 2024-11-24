Компании из состава ФПГ получили в 2023 году почти 6 триллионов гривен выручки: кто заработал больше всего

23,3 тысячи компаний, которые входят в состав украинских финансово-промышленных групп и подали финансовую отчетность за 2023 год, совокупно заработали 5,8 триллиона гривен. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков R&D центра YouControl.

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В целом на октябрь в системе содержались данные о более чем 2 тысячах ФПГ, объединявших 38,5 тысячи украинских и 26 тысяч иностранных юридических лиц. Больше всего их зарегистрировано в Киеве (15,3 тысячи), Днепропетровской (3023), Львовской (2487), Харьковской (2459) и Киевской (2371) областях, меньше всего — в Луганской (322), Херсонской (301) и Черновицкой (222) областях.

Наибольшее количество компаний, связанных с ФПГ, сосредоточены в сферах недвижимости (6157), сельского хозяйства (3555), строительства (2695), оптовой торговли (2531), общественного сектора (2399), транспорта и логистики (1866), пищевой промышленности (1502), "других" финансовых услуг (1290), здравоохранения (1133) и "других" услуг (включает разделы КВЭД: 74, 75, 78, 81, 82, 95-99 – таких юрлиц 1122).

При этом положительным (больше нуля) в 2023 году был показатель выручки лишь 15,8 тысячи предприятий, все же остальные сработали в ноль. Соответственно, данные о финансовых результатах еще 15 тысяч компаний попросту отсутствуют.

Лидеры по выручке по отраслям

Наибольшую выручку в сумме 12,1 миллиарда гривен среди компаний из сферы недвижимости получило в 2023 году ООО "Техремпоставка" из состава группы СКМ, которой владеет Ринат Ахметов, которого до сих пор считают самым богатым человеком Украины. В сфере оптовой торговли наибольшую выручку – 40,7 миллиарда гривен – получила еще одна компания из состава СКМ – ООО "Метинвест-СМЦ".

Наиболее успешным среди агрокомпаний по итогам 2023 года стало ООО "Винницкая птицефабрика" с выручкой в 39,2 миллиарда гривен. Бенефициаром компании является Юрий Косюк – ключевое лицо группы МХП.

Самый высокий показатель выручки в 2023 году среди компаний, задействованных в строительстве, получило ООО "ГК "Автострада", владельцем которой является Максим Шкиль, — 8,1 миллиарда гривен. Компания входит в состав ФПГ MS Capital. В целом в течение 2001-2024 годов она стала победителем тендеров более чем на 360 миллиардов гривен.

Напомним, что "Автострада", ставшая одним из главных выгодоприобретателей президентского проекта "Большая стройка", недавно взялась и за достройку нового участка "зеленой" линии метро в Киеве с двумя станциями, которую со скандалом провалил "Киевметрострой".

Среди юрлиц, являющихся общественными организациями и входят в состав ФПГ, больше всего получила "Фундація Течія" — 77,7 миллиона гривен. Компания связана с одноименным tech-холдингом Techiia и принадлежит предпринимателям Юрию Лазебникову и Олегу Кроту.

В свою очередь, из числа компаний сферы транспорта и логистики самой успешной по выручке в 2023 году с показателем 36,5 миллиарда гривен стало ООО "Новая почта" из одноименной группы. В общей сложности ФПГ отрасли заработали за год почти 337 миллиардов гривен.

При этом наиболее прибыльными среди проанализированных были компании пищевой промышленности (выручили 820 миллиардов гривен), розничной торговли (781,9 миллиарда), электроэнергетики (638,4 миллиарда) и агропромышленного комплекса (623 миллиарда гривен).

Самый высокий показатель выручки в 62,1 миллиарда гривен среди компаний из состава ФПГ в пищевой сфере был у ООО "Кернел-Трейд" из состава группы "Кернел". Главой холдинга является бывший депутат Верховной Рады IV-VII созывов Андрей Веревский.

Самым успешным в секторе розничной торговли стало ООО "АТБ-Маркет", управляющее одноименной сетью супермаркетов. Оно получило доход от реализации продукции в сумме 181,1 миллиарда гривен.

Оборот компаний из нефтегазового сектора экономики, входящих в состав проанализированных ФПГ, в 2023 году составил 461 миллиард гривен. Наибольший показатель выручки в 61,7 миллиарда оказался у ООО "ОККО-Экспресс". Компания занимается торговлей автомобильным топливом (сеть заправок ОККО) и входит в "Универсальную инвестиционную группу" Виталия Антонова.

Компании же фармацевтической сферы заработали более 303 миллиардов гривен. Наибольший показатель выручки среди них в 2023 году был у одесского дистрибьютора лекарств ООО "БаДМ", входящего в состав одноименной группы.