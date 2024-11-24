Компанії зі складу ФПГ отримали в 2023 році майже 6 трильйонів гривень виручки: хто заробив найбільше

23,3 тисячі компаній, які входять до складу українських фінансово-промислових груп і подали фінансову звітність за 2023 рік, сукупно заробили 5,8 трильйона гривень. Про це йдеться у результатах дослідження аналітиків R&D центру YouControl.

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Загалом станом на жовтень у системі містилися дані про понад 2 тисячі ФПГ, що об'єднували 38,5 тисяч українських та 26 тисяч іноземних юридичних осіб. Більше всього їх зареєстровано у Києві (15,3 тисячі), Дніпропетровській (3023), Львівській (2487), Харківській (2459) та Київській (2371) областях, найменше - в Луганській (322), Херсонській (301) та Чернівецькій (222) областях.

Найбільша кількість компаній, що пов’язані з ФПГ, зосереджені у сферах нерухомості (6157), сільського господарства (3555), будівництва (2695), оптової торгівлі (2531), громадського сектору (2399), транспорту і логістики (1866), харчової промисловості (1502), "інших" фінансових послуг (1290), охорони здоров'я (1133) та "інших" послуг (включає розділи КВЕД: 74, 75, 78, 81, 82, 95-99 - таких юросіб 1122).

При цьому позитивним (більше нуля) в 2023 році був показник виручки лише 15,8 тисячі підприємств, всі ж інші спрацювали в нуль. Відповідно, дані про фінансові результати решти 15 тисяч компаній відсутні.

Лідери за виручкою за галузями

Найбільшу виручку в сумі 12,1 мільярда гривень серед компаній зі сфери нерухомості отримало в 2023 році ТОВ "Техремпоставка" зі складу групи СКМ, якою володіє Рінат Ахметов, якого досі вважають найбагатшою людиною України. В сфері оптової торгівлі найбільшу виручку - 40,7 мільярда гривень - отримала ще одна компанія зі складу СКМ - ТОВ "Метінвест-СМЦ".

Найуспішнішою серед агрокомпаній за підсумками 2023 року стало ТОВ "Вінницька птахофабрика" з виручкою у 39,2 мільярда гривень. Бенефіціаром компанії є Юрій Косюк — ключова особа групи МХП.

Найвищий показник виручки у 2023 році серед компаній, задіяних у будівництві, отримало ТОВ "ГК "Автострада", власником якої є Максим Шкіль, - 8,1 мільярда гривень. Компанія входить до складу ФПГ MS Capital. Загалом протягом 2001-2024 років вона стала переможцем тендерів на понад 360 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що "Автострада", яка стала одним з головних вигодонабувачі президентського проєкту "Велике будівництво", нещодавно взялася й за добудову нової ділянки "зеленої" лінії метро в Києві з двома станціями, яку зі скандалом провалив "Київметробуд".

Серед юросіб, які є громадськими організаціями та входять до складу ФПГ, найбільше отримала "Фундація Течія" - 77,7 мільйонів гривень. Компанія пов’язана з однойменним tech-холдингом Techiia і належить підприємцям Юрію Лазебнікову та Олегу Кроту.

В свою чергу, з числа компаній сфери транспорту і логістики найуспішнішою за виручкою в 2023 році з показником 36,5 мільярда гривент стало ТОВ "Нова пошта" з однойменної групи. Загалом ФПГ галузі заробили за рік майже 337 мільярдів гривень.

При цьому найприбутковішими серед проаналізованих були компанії харчової промисловості (виручили 820 мільярдів гривень), роздрібної торгівлі (781,9 мільярда), електроенергетики (638,4 мільярда) та агропромислового комплексу (623 мільярди гривень).

Найвищий показник виручки у 62,1 мільярда гривень серед компаній зі складу ФПГ у харчовій сфері був у ТОВ "Кернел-Трейд" зі складу групи "Кернел". Головою холдингу є колишній депутат Верховної Ради IV-VII скликань Андрій Веревський.

Найуспішнішим у секторі роздрібної торгівлі стало ТОВ "АТБ-Маркет", що управляє однойменною мережею супермаркетів. Воно отримало дохід від реалізації продукції в сумі 181,1 мільярда гривень.

Оборот компаній з нафтогазового сектору економіки, що входять до складу проаналізованих ФПГ, у 2023 році склав 461 мільярд гривень. Найбільший показник виручки у 61,7 мільярда виявився у ТОВ "ОККО-Експрес". Компанія займається торгівлею автомобільним паливом (мережа заправок ОККО) і входить до "Універсальної інвестиційної групи" Віталія Антонова.

Компанії ж фармацевтичної сфери заробили понад 303 мільярда гривень. Найбільший показник виручки серед них у 2023 році був у одеського дистриб'ютора ліків ТОВ "БаДМ", що входить до складу однойменної групи.