АМКУ розслідує можливу змову фармацевтичних дистриб’юторів

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Антимонопольний комітет України розглядає справу про порушення Закону про захист економічної конкуренції двома компаніями-дистриб’юторами лікарських засобів – українською ТОВ “БаДМ” та українсько-естонською “Оптіма-Фарм”.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

За версією правоохоронців, в період 2019-2023 років “БаДМ” та “Оптіма-Фарм” вчиняли “узгоджені дії” щодо штучного, антиконкурентного ціноутворення на низку безрецептурних препаратів – зокрема, “Спазмалгону”, “Евказоліну” та інших.

Компанії встановлювали ціни на ліки на однаковому рівні та демонстрували схожу динаміку ціноутворення та зростання цін. В той самий час вони жодним чином не узгоджували свої дії з фармацевтичними компаніями-виробниками препаратів.

“Такі дії… при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об’єктивних причин для такої поведінки зазначених суб’єктів господарювання, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»”, – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в АМКУ, розгляд справи за даною статтею може тривати до трьох років. Покаранням за порушення зазначених пунктів Закону є штраф у розмірі до 10% доходу суб’єкта господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік.

Фото: ua.depositphotos.com