АМКУ расследует возможный сговор фармацевтических дистрибьюторов

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Антимонопольный комитет Украины рассматривает дело о нарушении Закона о защите экономической конкуренции двумя компаниями-дистрибьюторами лекарственных средств – украинским ООО "БаДМ" и украинско-эстонским "Оптима-Фарм".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

По версии правоохранителей, в период 2019-2023 годов БаДМ и Оптима-Фарм совершали согласованные действия относительно искусственного, антиконкурентного ценообразования на ряд безрецептурных препаратов - в частности, Спазмалгона, Евказолина и других.

Компании устанавливали цены на лекарства на одинаковом уровне и демонстрировали схожую динамику ценообразования и роста цен. В то же время они никак не согласовывали свои действия с фармацевтическими компаниями-производителями препаратов.

Такие действия… при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для такого поведения указанных субъектов хозяйствования, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 и частью третьей статьи 6 Закона Украины «О защита экономической конкуренции», – говорится в сообщении.

Как уточняют в АМКУ, рассмотрение дела по данной статье может длиться до трех лет. Наказанием за нарушение указанных пунктов Закона штраф в размере до 10% дохода субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год.

Фото: ua.depositphotos.com