Доходи ресторанного бізнесу в 2023 році зросли більш ніж удвічі: які компанії були лідерами галузі

Чистий дохід закладів харчування в Україні в 2023 році виріс у 2,2 раза, досягши 31,6 мільярда гривень. Порівняно ж з довоєнним 2021 роком приріст склав 26%. Про це свідчать дані аналізу роботи сегменту ресторанних послуг, проведеного YouControl.Market.

Кількість компаній, що працюють у цій сфері, в 2023 році збільшилася майже на 30%: якщо у 2022 році, за даними Держстату, було 2,6 тисячі активних компаній, то у 2023 році – понад 3,5 тисячі.

За регіонами з великим відривом домінує Київ: у 2023 році столичні ресторани згенерували понад 23 мільярди гривень доходів (ріст у 2,6 рази), що складає 72% від усієї суми по Україні. При цьому в столиці працює понад 1,2 тисячі компаній, тобти лише біля третини від загальної кількості.

В свою чергу, показник Дніпропетровської області склав 1,58 мільярда (+31,8%, працює понад 200 компаній), Львівської - 1,39 мільярда (+64%, понад 400 компаній), Харківської - 1,15 мільярда (+86%), Київської - 1,02 мільярда (+80,4%).

Після Києва найбільший відносний приріст виручки закладів харчування в 2023 році серед неприфронтових регіонів зафіксовано на Рівненщині - у 2,28 рази до 266 мільйонів гривень.

Херсонська область показала трохи менший приріст - у 2,22 рази, але сума доходів була вдесятеро меншою: 26,8 мільйона гривень. Сам приріст пов'язаний з тим, що більшу частину 2022 року майже вся правобережна Херсонщина перебувала під російською окупацією, але в листопаді була звільнена.

У Донецькій області звітність за минулий рік подали лише три компанії галузі - з сумарним доходом всього 0,9 мільйона гривень, але цей показник виявився у 6,7 раза більшим за позаминулорічний.

Лідери сфери харчування в Україні

Серед найбільших гравців сектору беззаперечним лідером залишається McDonald's, який у 2023 році заробив 12,95 мільярда гривень, тобто майже 40% усього доходу галузі, продемонстувавши майже чотирикратний ріст.

Франчайзі KFC спільно забезпечили 2,5 мільярда гривень виручки, в тому числі ТОВ "Тесті Фуд" отримало 1,035 мільярда, ТОВ "Глобальна ресторанна група - Україна" – 826 мільйонів, а ТОВ "ДТС-Харків" – 619,2 мільйона гривень.

Серед інших відомих брендів у десятці опинилися, зокрема, "Пузата Хата" (ТОВ "Оперком") – 950,9 мільйона гривень (такий самий показник, як у 2022 році), Domino's Pizza – 369,1 мільйона (ріст на 25%), мережа ресторанів японської кухні "Сушія" – 322,4 мільйона (зростання лише на 1%).

Дохід компанії Salateira склав 287,7 мільйона гривень (+68%), "ВОГ Кафе" - 173,5 мільйона (ріст у 2,06 раза), а мережі ресторанів Tarrantino Family (ТОВ "Райзн") з десятками закладів у Києві - 137,8 мільйона (у неї зростання найбільше - у 4,1 раза).

Також виявилося, що 234 компанії, що працюють у гастрономічній індустрії, належать до 159 фінансово-промислових груп, за класифікацією YouControl. Усього, нагадаємо, до складу виявлених в системі ФПГ входять 23,3 тисячі компаній.

На кого найбільше витрачає держава

Крім того, повідомляється, що за 2023-2024 роки компанії гастрономічної індустрії отримали майже 1,3 мільярда гривень державного фінансування, причому 20 найбільших компаній-одержувачів акумулювали понад 92% цих коштів.

Згідно проаналізованих даних порталу spending.gov.ua, найбільше грошей за два роки отримало одеське ТОВ "Фабрика смаку" - 397 мільйонів гривень (всього проведено 1580 транзакцій).

Компанія є активним учасником та переможцем у публічних закупівлях на послуги з харчування у державних та комунальних закладах, зокрема третину вказаних коштів (136 мільйонів гривень) вона отримала в рамках замовлення продуктових наборів мерією Кривого Рогу.

273 мільйона гривень (2638 транзакцій) за січень 2023 - листопад 2024 року отримав Володимирецький комбінат громадського харчування (Рівненська область). Інші учасники ринку отримали від держави значно менше. Так, третє місце посіло ТОВ "Лаяр Сіті" (Хирів, Львівська область) з показником 81,4 мільйона гривень.

Динаміка ФОПів в галузі харчування

В свою чергу, в 2023 році вдвічі - з 9,8 до 19,4 тисячі зріс приріст числа фізичних осіб-підприємців, які займаються послугами харчування. Порівняно з показником новостворених ФОПів у довоєнному 2021 році минулорічний зріс на майже 15%.

Натомість січень-вересень вже 2024 року характеризується незначним уповільненням приросту ФОПів у цій сфері - на 4% відносно показника перших трьох кварталів 2023 року.

Найбільше нових ФОПів в цій індустрії за майже два роки відкрилося у Києві (4,2 тисячі), Дніпропетровській (2,5 тисячі), Львівській (2,3 тисячі) та Київській (2,2 тисячі) областях.

Нагадаємо також, що за перше півріччя поточного року 100 найбільших за розміром доходів українських компаній загалом отримали 2,07 трильйона гривень виручки. Зокрема, в топі опинилася низка мереж супермаркетів.