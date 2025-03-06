Словник франчайзингу: головні терміни, які треба знати підприємцям

Франчайзинг став одним із найпопулярніших способів розвитку бізнесу в Україні та світі. Для успішної роботи в цій сфері важливо розуміти специфічну термінологію та основні поняття. Розглянемо ключові терміни, які повинен знати кожен підприємець, який хоче працювати з франшизами.

Основні терміни франчайзингу

Франшиза

Сама по собі франшиза являє собою повний комплект прав та інструментів для ведення бізнесу, який франчайзер передає франчайзі (тобто бренд передає іншій компанії чи людині право користуватися цим брендом за певну плату). Наприклад, коли McDonald's, як франчайзер дозволяє підприємцю (франчайзі) відкрити ресторан під їх брендом.

Тобто комплект таких прав включає можливість користування торговою маркою, перевірену бізнес-модель, технології роботи, навчання персоналу, маркетингові матеріали та операційні стандарти. За все це франчайзі сплачує паушальний внесок при вступі в мережу та регулярні роялті.Розрізняють декілька видів франшиз:

Товарна: продаж продукції під брендом франчайзера

Сервісна: надання послуг за стандартами франчайзера

Виробнича: виготовлення товарів за технологіями франчайзера

Дистриб'юторська: ексклюзивне право продажу на певній території

Тобто, франчайзинг – це простими словами, форма ділової співпраці, де власник бізнесу передає іншій стороні право використовувати свою бізнес-модель

Франчайзі

Це підприємець або компанія, які купують право вести бізнес під брендом франчайзера. Вони отримують доступ до перевіреної бізнес-системи, навчання та підтримки. Франчайзі самостійно фінансує створення бізнесу, але часто отримує привілейовані умови від франчайзера у вигляді знижок на обладнання, матеріали та товари.

За користування франшизою франчайзі сплачує початковий внесок та регулярні платежі, натомість отримуючи можливість швидко запустити перевірену бізнес-модель.

Франчайзер

Це власник бренду та бізнес-системи, який продає право на їх використання. Це компанія, яка створила успішний продукт чи послугу, інвестувала в розвиток бізнесу, маркетинг та репутацію.

Після підтвердження ефективності своєї бізнес-моделі франчайзер може пропонувати іншим підприємцям купити франшизу для відтворення успішного бізнесу.

Для більш простого розуміння, франчайзер – це той, хто продає право на свій бізнес і бренд. А от франчайзі – це той, хто купує це право і відкриває бізнес під цим брендом.

Роялті

Під цим терміном маються на увазі регулярні платежі, які франчайзі сплачує франчайзеру згідно з договором франшизи.

Зазвичай розраховуються як відсоток від обороту (але не прибутку) франчайзі. Відсутність роялті може означати, що вони вже включені у вартість товарів від франчайзера або що франчайзер не планує надавати постійну підтримку партнеру.

Простими словами, роялті – це щомісячна плата власнику бренду за використання його назви та підтримку, зазвичай це відсоток від усіх продажів.

Інвестиції

Франчайзі повинен вкласти для запуску бізнесу певні кошти, тобто інвестувати їх. Сюди входять витрати на приміщення, обладнання, матеріали, тощо.

У деяких випадках під інвестиціями розуміється наявність готових приміщень або витрати на ребрендинг існуючого бізнесу.

Ліцензія

Завжди для запуску бізнесу потрібен це офіційний дозвіл на використання об'єктів інтелектуальної власності, таких як комерційне позначення, програмне забезпечення або ноу-хау. У контексті франчайзингу це частина загального пакету прав, що передаються франчайзі.

Операційні стандарти

Це детальні інструкції щодо роботи персоналу, які забезпечують єдиний рівень обслуговування у всій мережі. Вони включають алгоритми роботи з клієнтами, правила внутрішньої комунікації та принципи корпоративної етики. Ці стандарти допомагають підтримувати якість обслуговування та єдину корпоративну культуру.

Стандарти фірмового стилю

Це комплексний набір правил використання бренду, включаючи логотип, візуальні елементи, рекламні матеріали та оформлення приміщень. Вони забезпечують впізнаваність бренду та єдиний візуальний стиль усіх точок мережі.

Що означає паушальний внесок?

Це одноразова плата, яку франчайзі сплачує франчайзеру за право користування брендом та бізнес-моделлю. Цей внесок покриває витрати на:

Початкове навчання персоналу.

Передачу технологій та know-how.

Допомогу у запуску бізнесу.

Надання документації та інструкцій.

Право користування торговою маркою.

Тобто, якщо узагальнити, то це перший одноразовий платіж, який ви робите при купівлі франшизи, щоб отримати право працювати під брендом та всі необхідні матеріали для старту бізнесу.

Приклади успішних франшиз в Україні

В Україні багато підприємців успішно розвивають бізнес через франчайзинг. Серед найвідоміших міжнародних франшиз, що працюють в країні можна виділити McDonald's, KFC, Pizza Celentano та Fornetti. Вони показують стабільне зростання та високу популярність серед споживачів.

Львівські круасани: мережа пекарень-кав'ярень з фірмовими круасанами та випічкою.

Aroma Kava: мережа кав'ярень з власним стилем та форматом "кава з собою".

Франс.уа: мережа пекарень з французькою випічкою та кавою

Шериф: охоронний холдинг, що надає послуги охорони та безпеки.

Галя Балувана: мережа магазині домашніх напівфабрикатів.

Сімейна пекарня: мережа невеликих пекарень з домашньою випічкою.

Це лише частина прикладів успішного франчайзингу в Україні. Щороку на ринку з'являються нові перспективні франшизи у різних сферах бізнесу.