Битва за бренд: как "Балувана Галя" судилась с "Галей Балуваной", и что из этого вышло

Бизнес-издание Delo.ua выяснило, что на украинском рынке существуют два бренда с почти идентичным названием: популярная сеть магазинов полуфабрикатов "Галя Балувана", которой владеют супруги Аллы и Александра Телиг, и сеть кафе "Балувана Галя", владельцем которой является ресторатор Игорь Сухомлин. Именно он, по его словам, первым зарегистрировал название как торговую марку. В комментарии для Delo.ua предприниматель рассказал, что уже много лет находится в конфликте с владельцами "Гали Балуваной" и планирует подать на них в суд.

Какое отношение ваши кафе "Балувана Галя" имеют к франшизе по продаже полуфабрикатов "Галя Балувана" семьи Телиг?

В 2006 году у меня появилась мечта – открыть украинский ресторан "Балувана Галя".

После проверки, что этим брендом никто не пользуется, в декабре 2007 года торговая марка "Балувана Галя" была официально зарегистрирована. То есть самого заведения еще не существовало, но название уже было внесено в реестр объектов интеллектуальной собственности, и я стал его владельцем.

Первую вареничную с этим названием мы открыли в 2011 году в Чернигове.

А в 2019 году мне сообщили, что в Луцке открылся магазин с названием, которое зеркально повторяло нашу — " Галя Балувана ".

Мы начали выяснять, кто это, но на контакт никто не шел, и тогда мы подали в суд.

О чем договорились?

Мы нашли компромисс. После моего разрешения в 2021 году Владимир Матвийчук и семья Телиг зарегистрировали торговую марку "Галя Балувана". А до этого момента они работали без юридической основы, без официальной регистрации.

Договорились, что владельцы "новоиспеченной" " Гали Балованной" могут пользоваться нашей торговой маркой исключительно для продажи замороженной продукции — вареники, пельмени, блины и тому подобное. Ни слова о другой продукции или готовых блюдах в договоренностях не было. Напротив, было ясно зафиксировано, что они в эти категории не заходят.

Да, собственно,так и работало несколько лет. Но когда к "Гале Балуваной" пришел успех, и сеть начала массово масштабироваться, владельцы решили пойти дальше — и начали нарушать наши договоренности.

Сейчас они уже открыли кафе в Черкассах, в ассортименте появляется продукция, которой не было в сделке: молочные изделия, кондитерские, готовая еда, на которую видят потенциальный спрос.

Был ли этот вопрос урегулирован юридически с владельцами "Гали Балуваной" Владимиром Матвийчуком и Аллой и Александром Телигами?

Так, в 2021 году мы заключили с владельцами "Гали Балованной" официальный договор. Это юридический документ, действующий бессрочно. В нем отмечено, что я предоставляю разрешение на использование торговой марки "Галя Балувана" исключительно в пределах 30 класса товаров с четко определенным ассортиментом. И все.

Я выполнил свою часть соглашения, и они на тот момент тоже. Но сегодня ситуация изменилась – и владельцы "Гали Балуваной" начали выходить за пределы того, что разрешено договором.

Выплачивали ли владельцы "Гали Балуваной" вам средства за разрешение на пользование брендом

Это были наши внутренние договоренности.

Повлияло ли появление бренда с почти идентичным названием на развитие вашего бизнеса? Были ли какие-то финансовые потери из-за этой неразберихи?

Сначала – нет. Они работали в Луцке, мы – в Киеве, Чернигове, Житомире, и это вроде бы не пересекалось. Но морально было неприятно, и несколько демотивировало нашу команду: как так, мы официально зарегистрировали название еще в 2007 году, а кто-то берет и пользуется похожей.

Но когда сеть замороженных полуфабрикатов пошла в стремительный рост — вот тогда уже начались реальные проблемы. постоянно, даже сейчас. Люди не понимают, кто есть кто. А ведь мы не просто продаем вареники — мы строим украинские демократические кафе с душой и планируем развивать этот бизнес дальше.

Обращались ли к вам владельцы "Гали Балуваной" после вашего публичного сообщения, чтобы снова урегулировать ситуацию или выкупить бренд полностью?

Обращения действительно были – несколько месяцев назад Владимир Матвийчук выходил на связь, мы говорили о возможности урегулирования, чтобы наши бизнесы действовали в одних рамках. Но дальше разговоров дело не пошло, и на этом все остановилось. После того как он вышел из бренда, больше никто – ни Алла Телига, ни новые владельцы – ни разу не обращались.

Сейчас мы готовим новый судебный иск. Если в 2021 году это были только десятки магазинов, то сейчас целая сеть, которая продолжает масштабироваться, игнорируя все договоренности и правила.