"Балувана Галя" після втрати співзасновника: хто успадкує мережу та розвиватиме справу

“Балувана Галя” - один із найвідоміших брендів в Україні. Щоправда, між підприємцями, які використовують схожі назви, триває конфлікт. Для того, аби пояснити, чому він почався і досі триває, треба починати із того, що майже 20 років тому підприємці Валерій Гальперін та Ігор Сухомлин першими придумали і зареєстрували цю назву, а згодом відкрили перші заклади. Пізніше в Луцьку місцева бізнесвумен Алла Теліга відкрила бізнес із схожою назвою “Галя Балувана”. Із часом її компанія перетворилася на масштабну франшизу з тисячею точок по всій Україні.

Тим часом Гальперін та Сухомлін розвивали рестораний бізнес, на їхньому рахунку — проєкти, що свого часу оживили київську Бесарабку: Mimosa Brooklyn Pizza, "Чашка", Fish & Pussycat, "Автостанція" та 11 закладів під брендом “Балувана Галя”.

Фінансові показники двох компаній суттєво різняться. Луцька "Галя Балувана" у 2024 році заробила 28,9 млн грн. Натомість чернігівська "Балувана Галя" показала скромніші результати — 4,02 млн грн. (Проте це показники ТОВ, а не мереж вцілому).

Через схожість назв та права на бренд конфлікт між "Галями" перейшов у судову площину. Тепер на кону — не лише назва, а й репутація бренду.

Проте життя внесло свої корективи: хвороба забрала Ігоря Сухомлина, і залишила Валерія наодинці з масштабними планами та судовими баталіями.

Хто продовжить справу підприємця, як розвиватиметься мережа і що чекає на бренд "Балувана Галя" — про це у інтерв’ю Валерія Гальперіна для Delo.ua

Валерію, як ви познайомилися з Ігорем і як виник спільний бізнес?

— Я познайомився з Ігорем ще всередині 1990-х. Тоді про спільну справу ми навіть не думали. Ігор займався рекламою — у нього з партнером було агентство "Реклама та друг". Я ж займався іншим бізнесом.

Нас об’єднувала не робота, а музика: слухати платівки, обговорювати гурти, грали разом. І лише у 2006 році ми вперше серйозно задумалися над тим, щоб зробити спільний проєкт. У мене вже був певний досвід — колись керував нічним клубом, мав невелике кавʼярню. Тож ми вирішили ризикнути й у 2007 році відкрили ресторан "Велюров". До речі, він і досі успішно працює в нашому рідному Чернігові. Саме там народжувалися всі наші перші проєкти.

Після "Велюрова" з’явилися "Varenik’s Pab", "Шарлотка", "Балувана Галя". Назву "Балувана Галя" ми придумали ще у 2006-му, а в 2007-му зареєстрували її як торгову марку. Тож коли настав час відкривати заклад, назва вже чекала свого моменту. Перша "Балувана Галя" відкрилася у 2011 році. Зараз у Чернігові їх уже три, а загалом по Україні — одинадцять.

А коли ви вирішили підкорити Київ? Як з’явилася ідея масштабування?

— Перший крок на столичний ринок ми зробили після успіху в Чернігові у 2012 році. Тоді на Бесарабці зʼявилася кавʼярня "Чашка". А вже в 2017 ми відкрили Mimosa Brooklyn pizza, яка і започаткувала компанію Мімоза груп. До неї входять ресторан Fish&Pussycat, грецьке кафе "Чайка" та піцерія "Автостанція на Подолі".

Останній наш спільний проєкт з Ігорем — ресторан "Романтика" у самому центрі Києва, на Прорізній. Концепція закладу закладена в самій назві - і зміст, і настрій, і атмосфера. Ми відкрили його наприкінці вересня, буквально за місяць до того, як Ігор пішов із життя…Загалом ми разом створили 23 заклади.

Валерій Гальперін та Ігор Сухомлин — співвласники "Балуваної Галі"

А як ви з Ігорем розподіляли ролі? Хто за що відповідав?

— Ми завжди працювали командно. Усі рішення приймали разом — від вибору страв у меню до того, яким буде світло в залі. У нас ніколи не було поділу, що хтось займається фінансами, а хтось дизайном. Просто хтось із нас більше занурювався в один проєкт, хтось — в інший.

Чи розвиваєте свій бізнес за кордоном?

— Так, за нашою концепцією Mimosa Brooklyn Pizza уже успішно працюють заклади у Варшаві та Таллінні. Наші партнери — українці, і це дуже надихає. Ми з Ігорем бачили великий інтерес до цього формату й планували рухатися далі.

Хто далі продовжить справу Ігоря?

— Його дружина Христина. Минуло ще небагато часу, але вона вже поступово занурюється в усі деталі. Христина — професійний фінансист і вміє вибудовувати систему. Саме з її допомогою плануємо вдосконалити нашу фінансову модель.

Чи плануєте надалі спільні проєкти з Христиною?

— Так, і не просто плануємо , а створюємо їх уже зараз. Є кілька нових проєктів, які ще у розробці, а є й ті, які уже на етапі відкриття Наприклад, до Нового року плануємо запустити новий заклад "Балуваної Галі" в Житомирі. Христина в цьому проєкті — моя повноцінна партнерка.

Чи вдалося вирішити спір з Аллою Телігою щодо інтелектуальної власності на бренд "Галя Балувана", який віддзеркалює назву вашої "Балуваної Галі"?

— Ні, ще триває. У 2019 році, коли ми дізналися про новий бренд з назвою, дуже схожою на нашу, ми подали до суду. Тоді власники самі вийшли на контакт, і нам вдалося домовитися. Ми дозволили їм офіційно зареєструвати торговельну марку "Галя Балувана" і використовувати наш бренд тільки для замороженої продукції – вареників, пельменів, млинців та інших борошняних виробів, тобто лише в межах конкретної частини 30 класу товарів.

Проте згодом вони почали порушувати домовленості та продавати продукти, яких не передбачав договір — молочні вироби, готові страви, м’ясні страви,кулінарію, розпочали робити доставку готових страв.

Зараз власники повністю ігнорують будь-який контакт. Ми направили листа, але його ніхто не отримав, і він повернувся назад. Вони знають про наші претензії, але вирішили не реагувати.

На жаль, боротьба зачепить не лише самих власників "Галі Балуваної", а й франчайзі, які користуються цією маркою. Навіть якщо вони не знали про порушення, це не звільняє їх від відповідальності.

А що ви плануєте робити далі?

Ми будемо вимагати через суд розірвати попередній договір і ініціювати справу про анулювання торговельної марки "Галя Балувана", бо вона заважає нам розвивати власний бізнес. Наприклад, зараз ми будуємо новий заклад в Житомирі і плануємо відкривати ще кілька точок, а існування "Галі Балуваної" створює серйозні перепони.

Власники "Галі Балуваної"намагаються грати на словах, кажучи, що це нібито інший бренд, ніж "Балувана Галя", щоб уникнути відповідальності. Але закон працює так: при реєстрації торговельної марки неможливо зареєструвати дзеркальну назву, якщо вже є зареєстрована. Згідно з Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є абсолютні підстави для відмови в реєстрації, якщо знак не відрізняється, вводить споживача в оману або надто схожий до вже зареєстрованого знака. Тобто юридично у нас є всі підстави вимагати справедливості і захистити власний бренд та бізнес.

Коли плануєте подавати в суд?

— Зараз триває підготовчий етап. Ми збираємо докази, та співпрацюємо з різними державними структурами – БЕБ, Антимонопольним комітетом, органом із захисту інтелектуальної власності, кіберполіцією. Це потрібно, щоб підготуватися якомога ефективніше. Ми хочемо, щоб компетентні органи провели ретельне розслідування по всій території України. Якщо будуть виявлені порушення, підприємці, які незаконно використовують торговельну марку, понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Реально подати до суду ми зможемо після того, як Христина, дружина Ігоря, офіційно вступить у права спадкоємців. Коли всі юридичні формальності будуть завершені, ми підемо до суду з повним пакетом доказів і будемо захищати свій бренд.

За вашими словами, ваш бренд уже потерпає від порушень. У скільки оцінюєте свої збитки?

— Конкретні цифри говорити ще зарано. По-перше, це великі репутаційні втрати. Люди часто плутають нас із "Галею Балуваною" і скаржаться на неякісний продукт, думаючи, що це ми. Така плутанина б’є по довірі до бренду, а за нею йдуть і матеріальні збитки — і вони зовсім немалі.

Раніше пан Ігор подавав до суду на кількох франчайзі та ТОВ "Готуємо по-домашньому". Тоді збитки оцінили у понад 3 млн грн. Цього разу сума буде більшою?

Можу лише повторити — про конкретну суму збитків говорити зарано. Зараз близько тисячі магазинів продають продукцію під маркою "Галя Балувана". За приблизними оцінками, через пів року їх може бути близько півтори тисячі.

Скільки ще "Балуваних Галь" плануєте відкрити по Україні?

Наша мережа — це дуже вдалий проєкт. Тому в найближчий рік ми плануємо подвоїти кількість точок. Якщо зараз їх 11, то за цей час їх має стати близько 20.