Высший чек, меньше гостей: как изменился ресторанный рынок Украины в первом полугодии

За первое полугодие 2025 выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Это произошло не благодаря увеличению количества посетителей, а из-за повышения цен. В среднем чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования Poster.

Несмотря на рост выручки, рестораны по всей стране лишились клиентов: общий трафик снизился на 9%. Больше всего посетителей потеряли бары и кафе, тогда как суши-учреждения единственные сохранили трафик на уровне 2024 года. В других форматах падение посещаемости колебалось от 7 до 16%.

ресторанНаибольший рост среднего чека зафиксирован в барах (+19%, до 476 грн), кафе (+18%, до 108 грн) и ресторанах (+17%, до 675 грн). Средний чек пиццерий теперь составляет в среднем 324 грн (+16%), пекарен – 82 грн (+14%), а суши – 670 грн (+12%). Это значит, что за тот же заказ украинцы теперь платят больше.

В каких городах самая большая выручка?

Согласно исследованию, выручку (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) увеличили заведения общепита в следующих городах Украины:

Львов – 7%;

Одесса - 6%;

Харьков – 6%;

Днепр - 5%;

Киев – 1%.

Как вырос средний чек?

В целом в Украине средний чек вырос на 17%, а больше всего в таких городах:

Винницы (+32%);

Киеве (+17%);

Одессе (+17%);

Львов (+16%);

Днепре (+14%);

Харькове (+7%).

"Цифры показывают не то, что украинцы стали есть больше или баловать себя чаще, а то, что любимый кофе или ужин в ресторане подорожали: за те же заказы теперь приходится платить больше", - пояснил соучредитель Poster Родион Ерошек.

Ранее сообщалось, что в среднем летние площадки обеспечивают общественным заведениям питания 21% ежемесячного дохода. Самым успешным для них август — в этот период вклад площадок может достигать 30% от общей выручки.