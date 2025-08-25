- Категория
Высший чек, меньше гостей: как изменился ресторанный рынок Украины в первом полугодии
За первое полугодие 2025 выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Это произошло не благодаря увеличению количества посетителей, а из-за повышения цен. В среднем чек вырос на 17% и теперь составляет 171 грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования Poster.
Несмотря на рост выручки, рестораны по всей стране лишились клиентов: общий трафик снизился на 9%. Больше всего посетителей потеряли бары и кафе, тогда как суши-учреждения единственные сохранили трафик на уровне 2024 года. В других форматах падение посещаемости колебалось от 7 до 16%.
ресторанНаибольший рост среднего чека зафиксирован в барах (+19%, до 476 грн), кафе (+18%, до 108 грн) и ресторанах (+17%, до 675 грн). Средний чек пиццерий теперь составляет в среднем 324 грн (+16%), пекарен – 82 грн (+14%), а суши – 670 грн (+12%). Это значит, что за тот же заказ украинцы теперь платят больше.
В каких городах самая большая выручка?
Согласно исследованию, выручку (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) увеличили заведения общепита в следующих городах Украины:
- Львов – 7%;
- Одесса - 6%;
- Харьков – 6%;
- Днепр - 5%;
- Киев – 1%.
Как вырос средний чек?
В целом в Украине средний чек вырос на 17%, а больше всего в таких городах:
- Винницы (+32%);
- Киеве (+17%);
- Одессе (+17%);
- Львов (+16%);
- Днепре (+14%);
- Харькове (+7%).
"Цифры показывают не то, что украинцы стали есть больше или баловать себя чаще, а то, что любимый кофе или ужин в ресторане подорожали: за те же заказы теперь приходится платить больше", - пояснил соучредитель Poster Родион Ерошек.
Ранее сообщалось, что в среднем летние площадки обеспечивают общественным заведениям питания 21% ежемесячного дохода. Самым успешным для них август — в этот период вклад площадок может достигать 30% от общей выручки.