Сколько заработали рестораны и отели в 2024 году: лидеры рынка

По данным индекса "Опендатабота", на 10% вырос совокупный доход ресторанов и гостиниц в прошлом году — до 28,22 млрд грн. В десятку лучших вошли 6 сетей ресторанов, 2 поставщика готовых блюд и 2 гостиничных оператора.

Об этом сообщает " Опендатабот".

Отмечается, что, несмотря на то, что 8 представителей перечня увеличили свой доход, только 6 из них смогли получить прибыль по результатам периода.

Как отмечают аналитики, лидером по обоим показателям одновременно стал McDonald's. Доход сети вырос почти на треть, до 16,84 млрд грн, а прибыль составила 1,59 млрд грн – прирост составляет почти четверть за год. Это самая большая прибыль среди всех бизнесов из десятки лучших.

Второе место занял "Контракт Продрезерв 5" с Днепропетровщины. Доход компании вырос в 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибыль увеличилась в 1,6 раза за год и составила 122,7 млн грн

"Пузата Хата" (компания " Оперком") закрывает тройку лидеров наибольшим приростом дохода за год — в 1,5 раза (1,47 млрд грн). Несмотря на это, сеть завершила год с минусом в 37,4 млн грн.

Сразу три места в рейтинге заняли компании, работающие над брендом KFC:

4 место — компания "Тести Фуд", владельцем которой является Валерий Киптик (совладелец "Варус" и Eva). Доход компании не изменился за год и составил 1,03 млрд. грн. Также ее прибыль уменьшилась в 5,7 раза до 29 млн. грн.

следует " Глобальная ресторанная группа-Украина", основанная Бериллиом Инвестментс (США). Ее доход составил 982,9 млн грн — +19% в год. В то же время убытки выросли в 2,4 раза в год — до 155,8 млн грн.

Глобальная ресторанная группа-Украина", основанная Бериллиом Инвестментс (США). Ее доход составил 982,9 млн грн — +19% в год. В то же время убытки выросли в 2,4 раза в год — до 155,8 млн грн. Компания " ДТС-Харьков" заняла шестое место с доходом в 771,9 млн. грн. Несмотря на то, что доход вырос на четверть за год, прибыль уменьшилась в 30 раз — до 10,5 млн. грн.

Седьмую и восьмую ступеньки поделили гостиничные операторы: " Парктур" (Буковель) и "Международно-деловой центр" (Hilton Kyiv). Их доходы выросли на 31% и 27% соответственно. Однако прибыль "Парктура" уменьшилась в 50 раз до 40,6 млн грн, а "Международно-деловой центр" вообще понес убытки в размере 169 млн грн.

Компания " Атомсервис" заняла 9 место. Прошлый год для компании был не очень удачным: доход уменьшился почти в 7 раз, а прибыль – в 33 раза, до 16,3 млн. грн.

"Доминос Пица Юкрейн" (Domino's Pizza) замыкает десятку лидеров. Сеть увеличила свой доход в 1,5 раза до 550 млн. грн. и вдвое уменьшила убытки: до 16,6 млн. грн.

Заметим, что ресторанный бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает. Так, в Киеве за год закрылись 120 ресторанов и кафе из-за войны и отсутствия клиентов. А во Львове в центре закрывают более полусотни ресторанов, а по прогнозам экспертов, после зимы перечень закрытий и увольнений в сфере гостеприимства будет гораздо больше.