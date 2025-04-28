Скільки заробили ресторани та готелі у 2024 році: лідери ринку

За даними індексу “Опендатабота”, на 10% зріс сукупний дохід ресторанів та готелів торік — до 28,22 млрд грн. До десятки кращих увійшли 6 мереж ресторанів, 2 постачальники готових страв та 2 готельних оператори.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що попри те, що 8 представників переліку збільшили свій дохід, лише 6 з них змогли отримати прибуток по результатам періоду.

Як зауважують аналітики, лідером за обома показниками одночасно став McDonald’s. Дохід мережі зріс майже на третину, до 16,84 млрд грн, а прибуток склав 1,59 млрд грн — приріст становить майже чверть за рік. Це найбільший прибуток серед всіх бізнесів з десятки кращих.

Друге місце посів "Контракт Продрезерв 5" з Дніпропетровщини. Дохід компанії зріс у 1,5 раза до 4,44 млрд грн, а прибуток збільшився у 1,6 раза за рік та склав 122,7 млн грн. Компанія надає послуги з організації харчування в освітніх закладах.

"Пузата Хата" (компанія "Оперком") закриває трійку лідерів найбільшим приростом доходу за рік — у 1,5 раза (1,47 млрд грн). Попри це мережа завершила рік з мінусом у 37,4 млн грн.

Одразу три місця в рейтингу посіли компанії, що працюють над брендом KFC:

4 місце — компанія "Тесті Фуд", власником якої є Валерій Кіптик (співвласник "Варус" та Eva). Дохід компанії не змінився за рік і склав 1,03 млрд грн. Також її прибуток зменшився у 5,7 раза до 29 млн грн.

наслідує " Глобальна ресторанна група-Україна", заснована Берілліом Інвестментс (США). Її дохід склав 982,9 млн грн — +19% за рік. Водночас збитки зросли у 2,4 раза за рік — до 155,8 млн грн.

Глобальна ресторанна група-Україна", заснована Берілліом Інвестментс (США). Її дохід склав 982,9 млн грн — +19% за рік. Водночас збитки зросли у 2,4 раза за рік — до 155,8 млн грн. Компанія " ДТС-Харків" посіла шосте місце з доходом у 771,9 млн грн. Попри те, що дохід зріс на чверть за рік, прибуток зменшився у 30 разів — до 10,5 млн грн.

Сьому та восьму сходинки поділили готельні оператори: "Парктур" (Буковель) та "Міжнародно-діловий центр" (Hilton Kyiv). Їх доходи зросли на 31% та 27% відповідно. Проте прибуток "Парктура" зменшився у 50 разів до 40,6 млн грн, а "Міжнародно-діловий центр" взагалі зазнав збитків у розмірі 169 млн грн.

Компанія "Атомсервіс" посіла 9 місце. Минулий рік для компанії був не дуже вдалим: дохід зменшився майже у 7 разів, а прибуток — у 33 рази, до 16,3 млн грн.

"Домінос Піцца Юкрейн" (Domino’s Pizza) замикає десятку лідерів. Мережа збільшила свій дохід у 1,5 раза до 550 млн грн та удвічі зменшила збитки: до 16,6 млн грн.

Зауважимо, ресторанний бізнес нині переживає не найкращі часи. Платоспроможність падає, і людей з грошима на всі заклади не вистачає. Так, у Києві за рік закрилися 120 ресторанів та кафе через війну та відсутність клієнтів. А у Львові у центрі закривають понад пів сотні ресторанів, а за прогнозами експертів, після зими перелік закриттів і звільнень у сфері гостинності буде значно більше.