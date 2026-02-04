Український бренд одягу Vovk йде з Польщі: що сталося

Український бренд одягу Vovk оголосив про припинення своєї діяльності в Польщі і вихід з ринку після приблизно трирічної діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє inpoland.

Зазначається, що керівництво Vovk серед причин виходу з польського ринку називає суттєві відмінності у вартості ведення бізнесу в Польщі та Україні.

На труднощі Vovk також вплинула лояльність польських споживачів до місцевих брендів та сильні позиції таких мереж, як Zara, H&M та Reserved.

Серед найбільших проблем в компанії звертають увагу на високу орендну плату в торгових центрах та вартість найму працівників.

Крім того, Vovk стикався з частими поверненнями товарів польськими клієнтами, що створювало додаткове логістичне та фінансове навантаження.

Чому не вдалося підкорити Польщу

Vovk розпочав свою діяльність у Польщі у 2023 році, відкривши свій перший магазин у варшавському торговому центрі Blue City. Початкові інвестиції становили приблизно 300 000 євро.

Керівництво української компанії зазначає, що це було перше невдале рішення. Вони пояснюють, що вибір цього місця розташування виявився однією з головних причин провалу, оскільки центр не зміг залучити достатньо клієнтів.

Однак процес виходу з Польщі тягне за собою додаткові витрати. За оцінками, штрафи за дострокове розірвання договору оренди у Варшаві можуть перевищувати початкові інвестиційні витрати.

Ще однією проблемою виявилася обрана компанією стратегія для польського ринку. Компанія була сильно зосереджена на українських клієнтах, які проживають у Польщі, що обмежувало її можливості охопити польських споживачів.

Останньою серйозною помилкою, яку називає керівництво Vovk у Польщі, була затримка старту онлайн-продажів. Інтернет-магазин запустився лише через рік після відкриття стаціонарного магазину, що значно завадило бренду отримати впізнаваність на новому ринку.

Про Vovk

Vovk - провідний український бренд жіночого одягу, заснований у 2012 році подружжям Тетяною та Віталієм Семенченками, що виріс із невеликої крамниці у Вишгороді до масштабної мережі.

Бренд спеціалізується на створенні суконь, костюмів та повсякденного одягу та має понад 50 студій в Україні та власне виробництво.

Наразі Vovk зосереджується на своїй діяльності в Україні, де керує 56 магазинами та має близько 650 співробітників.

Нагадаємо, у грудні 2025 року мережа магазинів спортивних товарів Athletics оголосила про згортання діяльності в Україні.