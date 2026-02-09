Запланована подія 2

Бренд Zara закриває магазини у Дніпрі, присутність в Одесі та Харкові "під питанням" – ЗМІ

Zara
Магазин Zara у ТРЦ Республіка у Києві. Фото: .respublikapark.com.ua

Компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та ще шість модних марок, остаточно розірвала договори оренди з торговими центрами "Мост-Сіті" та "Караван" у Дніпрі. Водночас площі під магазини у торгових центрах Харкова та Одеси ритейлер поки продовжує орендувати, хоча їхня доля залишається під питанням.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NV з посиланням на представників української індустрії.

Що відомо

Засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана розповіла, що керівництво низки торгових центрів звернулося до українських виробників із пропозиціями співпраці.

Це відбулося ще до офіційного розірвання договорів з Inditex.

Сметаніна підкреслила, що це нові великі локації, які раніше були недоступні для українських брендів через присутність міжнародних компаній роздрібної торгівлі.

Водночас вона не уточнила, які саме торгові центри запропонували One By One співпрацю.

Як пише видання, причиною закриття стали постійні російські обстріли, нестабільна робота ТРЦ та падіння числа покупців, через що бізнес стає збитковим.

Повернення в Україну після 2 років

Нагадаємо, всі магазини компанії Inditex, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, були зачинені 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.

Відтоді Inditex припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Також Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошувала, на яких умовах.

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex офіційно повернулися в Україну у березні 2024 року. 

Автор:
Світлана Манько