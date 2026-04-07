Турецкий бренд одежды закрывает магазины и уходит с рынка Украины: что будет на его месте

Турецкий бренд Koton официально приостанавливает свою деятельность в Украине весной 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины.

Ритейлер вышел на украинский рынок в 2018 году с амбициозными планами открыть 15 магазинов в Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, однако за восемь лет сеть ограничилась двумя точками в киевских ТРЦ Lavina Mall и Sky Mall.

В настоящее время локация бренда в ТРЦ Lavina Mall площадью более 1550 кв. м уже распределены между новыми арендаторами – Eva Beauty и Marathon.

Новая концепция и переезд Marathon

Открытие нового обновленного пространства Marathon запланировано на июль 2026 года. Площадь нового Marathon составит 724 кв. м.

Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров Marathon работает в ТРЦ Lavina Mall с его открытия – с 2016 года. И находился в зоне фудкорта. Учитывая, что сейчас в Lavina Mall производят реконструкцию и расширение фудкорта, магазин Marathon попал под закрытие.

Запуск Eva Beauty

Другую часть высвободившейся площади займет украинская сеть Eva Beauty. Новый магазин в Lavina Mall станет самым большим объектом этого формата в сети, его площадь превысит 1000 кв. м.

Пространство Eva Beauty будет разделено на четыре основные зоны: декоративную косметику, уход (включая дерматоцентр), парфюмерию и профессиональные средства для волос.

Особое внимание уделят нишевым духам и азиатским продуктам. Запуск нового формата ожидается в июле-августе 2026г.

Напомним, в прошлом году сеть магазинов спортивных товаров Athletics объявила о сворачивании деятельности в Украине. Последние магазины приостановили работу 31 декабря 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб