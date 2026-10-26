АРМА готує до управління молочний комплекс на Полтавщині: що відомо про арештований актив

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до подальшого управління нерухомість ТОВ "Полтавські молокопродукти". Комплекс будівель розташований у Полтавській області та займає площу у 6101,5 кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Що входить до комплексу

Нерухомість розташована за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Гора, вулиця Прибережна, 1-Б. До складу об'єкта входять корівники, допоміжні господарські приміщення та інші будівлі, пов'язані з роботою молочного господарства.

Комплекс має підключення до електропостачання та під'їзні шляхи з ґрунтовим і асфальтовим покриттям. Територія огороджена, доступ до неї обмежений, також передбачена фізична охорона.

Що відомо про правовий статус

На нерухомість наклали арешт за ухвалою Печерського районного суду Києва від 10 травня 2023 року у справі № 757/18867/23-к.

27 листопада 2024 року суд ухвалив передати актив в управління АРМА. Відповідне рішення ухвалили у справі № 757/55901/24-к.

Раніше повідомлялося, що АРМА готує до конкурсного відбору управителів корпоративні права ТОВ "Трансмонолітавто" та два об'єкти нерухомості в Черкасах — комплекс СТО й готельно-розважальний комплекс "Влада".