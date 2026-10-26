АРМА передасть в управління компанію з нерухомості та дві будівлі в центрі Києва

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя актив, до складу якого входять 100% корпоративних прав ТОВ "ЗВ Ріелті" та дві нежитлові будівлі у центральній частині Києва.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

До активу входить двоповерхова нежитлова будівля на вул. Саксаганського, 38 та чотириповерхова будівля на вул. Івана Мазепи, 11.

Також в управління мають передати 100% статутного капіталу ТОВ "ЗВ Ріелті".

Що відомо про нерухомість

Будівля на вул. Саксаганського є зразком репрезентативної забудови Києва середини XIX століття. Вона розташована неподалік парку Шевченка, ботанічного саду та станції метро "Площа Українських Героїв".

Об'єкт має паркувальний майданчик, енергопостачання та водопостачання. За оцінкою АРМА, його технічний стан дозволяє використовувати будівлю для комерційної діяльності або передачі в оренду.

Другий об'єкт на вул. Івана Мазепи — чотириповерхова будівля початку XX століття, колишній прибутковий будинок Микільського військового монастиря.

Споруда має статус пам'ятки архітектури та розташована біля площі й парку Слави та станції метро "Арсенальна". Біля будівлі також облаштований паркувальний майданчик.

Майно арештоване у кримінальному провадженні

На корпоративні права та нерухомість накладено арешт у межах кримінального провадження. Активи передані АРМА на підставі судової ухвали.

У січні 2025 року представники агентства провели огляд майна та зафіксували його технічний стан. Будівля на вул. Саксаганського наразі зачинена та перебуває під відеонаглядом.

АРМА готує актив до подальшої передачі в управління в установленому законодавством порядку.

За даними Оpendatabot, ТОВ "ЗВ Ріелті" — це київська компанія, що працює з нерухомістю. Її основний КВЕД — надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; також серед видів діяльності є купівля-продаж нерухомості та організація будівництва. Компанію зареєстрували у 2017 році, статутний капітал — 100 тис. грн. Наразі щодо "ЗВ Ріелті" порушено справу про банкрутство, компанія перебуває у процедурі санації.

Нагадаємо, раніше АРМА підготувало до управління активи, серед яких готель в Одесі, вантажні вагони, корпоративні права та комерційна нерухомість у різних регіонах України.