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АРМА передаст в управление компанию по недвижимости и два здания в центре Киева

АРМА передаст в управление компанию по недвижимости
АРМА передаст в управление компанию по недвижимости

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего актив, в состав которого входят 100% корпоративных прав ООО "ЗВ Риэлти" и два нежилых здания в центральной части Киева.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

В актив входит двухэтажное нежилое здание по ул. Саксаганского, 38 и четырехэтажное здание по ул. Ивана Мазепы, 11.

Также в управление должны передать 100% уставного капитала ООО "ЗО Риэлти".

Что известно о недвижимости

Здание на ул. Саксаганский является образцом репрезентативной застройки Киева середины XIX века. Она расположена недалеко от парка Шевченко, ботанического сада и станции метро "Площадь Украинских Героев".

Объект имеет парковку, энергоснабжение и водоснабжение. По оценке АРМА его техническое состояние позволяет использовать здание для коммерческой деятельности или передачи в аренду.

Второй объект по ул. Ивана Мазепы – четырехэтажное здание начала XX века, бывший доходный дом Никольского военного монастыря.

Сооружение имеет статус памятника архитектуры и расположено у площади и парка Славы и станции метро "Арсенальная". У здания также обустроена парковка.

Имущество арестовано в уголовном производстве

На корпоративные права и недвижимость наложен арест в рамках уголовного производства. Активы переданы АРМА на основании судебного определения.

В январе 2025 года представители агентства провели осмотр имущества и зафиксировали его техническое состояние. Здание на ул. Саксаганского сейчас закрыта и находится под видеонаблюдением.

АРМА готовит актив к дальнейшей передаче в управление в установленном законодательством порядке.

По данным Оpendatabot, ООО "ЗВ Риэлти" - это киевская компания, работающая с недвижимостью. Ее основной КВЭД – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества; также среди видов деятельности есть купля-продажа недвижимости и организация строительства. Компанию зарегистрировали в 2017 году, уставный капитал – 100 тыс. грн. В отношении "ЗВ Риэлти" возбуждено дело о банкротстве, компания находится в процедуре санации.

Напомним, ранее АРМА подготовило к управлению активы, среди которых гостиница в Одессе, грузовые вагоны, корпоративные права и коммерческая недвижимость в разных регионах Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко

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