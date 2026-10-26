АРМА готовит к управлению молочный комплекс в Полтавской области: что известно об арестованном активе

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к дальнейшему управлению недвижимость ООО "Полтавские молокопродукты". Комплекс зданий расположен в Полтавской области и занимает площадь 6101,5 кв. м.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Входящий в комплекс ​

Недвижимость находится по адресу: Полтавская область, Кременчугский район, село Гора, улица Прибрежная, 1-Б. В состав объекта входят коровники, вспомогательные хозяйственные помещения и другие строения, связанные с работой молочного хозяйства.

Комплекс имеет подключение к электроснабжению и подъездные пути с грунтовым и асфальтным покрытием. Территория ограждена, доступ к ней ограничен, также предусмотрена физическая охрана.

Что известно о правовом статусе

На недвижимость был наложен арест по определению Печерского районного суда Киева от 10 мая 2023 года по делу № 757/18867/23-к.

27 ноября 2024 года суд принял решение передать актив в управление АРМА. Соответствующее решение было принято по делу № 757/55901/24-к.

Ранее сообщалось, что АРМА готовит к конкурсному отбору управляющих корпоративные права ООО "Трансмонолитавто" и два объекта недвижимости в Черкассах - комплекс СТО и гостинично-развлекательный комплекс "Власть".