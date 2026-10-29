RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Готівковий курс:

USD

46,60

46,28

EUR

51,88

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Ціни на автогаз на АЗС України стрімко злетіли: скільки коштує пальне

автогаз
У середньому автогаз подорожчав на 99 коп./л – до 57,29 грн/л. / ТСН

У четвер, 29 жовтня, у деяких українських мережах різко зросли ціни на автогаз.

Як пише Dilo, про це  повідомляє "Нафторинок". 

Ціни на автогаз

Серед великих мереж найбільше підвищила ціну на автогаз АЗС OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На АЗС UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта", KLO та SOCAR вартість LPG зросла на 1 грн/л. 

UPG підвищила вартість автогазу до 56,90 грн/л, UKRNAFTA – до 55,90 грн/л, а SOCAR – до 58,50 грн/л. 

У Києві мережа KLO продає автогаз по 57,90 грн/л, а на АЗС "БРСМ-Нафта" його ціна зросла до 53,99 грн/л. Водночас AMIC залишила вартість пального незмінною – 56,58 грн/л.

На АЗС  "БРСМ-Нафта" у Харкові автогаз подорожчав до 55,29 грн/л, у Львові та Дніпрі ціни зросли до 55,79 грн/л, а в Одесі – до 54,49 грн/л. У Полтаві ціна підвищилася на 30 коп./л, до 53,99 грн/л. Водночас VostokGaz у Дніпрі підвищила вартість LPG на 2 грн/л – до 58,99 грн/л.

У середньому автогаз подорожчав на 99 коп./л – до 57,29 грн/л. Найдешевше він коштує 53,99 грн/л на АЗС "БРСМ-Нафта" у Києві та Полтаві.

Зауважимо, з 21 до 28 жовтня середня ціна автогазу в Україні зросла на 3,95 грн/л — до 56,19 грн/л. 

За даними аналітиків, на внутрішньому ринку бракує пропозиції, що збільшує витрати операторів на закупівлю пального. Додатковий чинник — курс валют: його тижневе зростання додає до вартості газу близько 40 коп./л.

Ціни на дизель і бензин 

Середня вартість дизельного пального, за даними "Нафторинок", зросла на 4 коп./л – до 104,48 грн/л. Зокрема, "БРСМ-Нафта" підняла ціну на дизель у Харкові на 80 коп./л, а у Львові, Одесі та Полтаві – на 30 коп./л, до 101,79 грн/л.

Найнижча ціна на дизпальне зафіксована в мережі "БРСМ-Нафта" у Києві – 100,99 грн/л.

Середня вартість бензину А-95 становить 90,73 грн/л, а А-92 – 86,38 грн/л. Найнижча ціна на бензин А-95 зафіксована в мережі "БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві.

Вартість бензину А-95+ залишилася без змін. Серед наведених мереж найнижчу ціну на нього встановила AMIC – 91,73 грн/л, тоді як найвища ціна зафіксована на АЗС SOCAR – 98,90 грн/л. 

Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності