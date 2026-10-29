Ціни на автогаз на АЗС України стрімко злетіли: скільки коштує пальне

У четвер, 29 жовтня, у деяких українських мережах різко зросли ціни на автогаз.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Нафторинок".

Ціни на автогаз

Серед великих мереж найбільше підвищила ціну на автогаз АЗС OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На АЗС UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта", KLO та SOCAR вартість LPG зросла на 1 грн/л.

UPG підвищила вартість автогазу до 56,90 грн/л, UKRNAFTA – до 55,90 грн/л, а SOCAR – до 58,50 грн/л.

У Києві мережа KLO продає автогаз по 57,90 грн/л, а на АЗС "БРСМ-Нафта" його ціна зросла до 53,99 грн/л. Водночас AMIC залишила вартість пального незмінною – 56,58 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" у Харкові автогаз подорожчав до 55,29 грн/л, у Львові та Дніпрі ціни зросли до 55,79 грн/л, а в Одесі – до 54,49 грн/л. У Полтаві ціна підвищилася на 30 коп./л, до 53,99 грн/л. Водночас VostokGaz у Дніпрі підвищила вартість LPG на 2 грн/л – до 58,99 грн/л.

У середньому автогаз подорожчав на 99 коп./л – до 57,29 грн/л. Найдешевше він коштує 53,99 грн/л на АЗС "БРСМ-Нафта" у Києві та Полтаві.

Зауважимо, з 21 до 28 жовтня середня ціна автогазу в Україні зросла на 3,95 грн/л — до 56,19 грн/л.

За даними аналітиків, на внутрішньому ринку бракує пропозиції, що збільшує витрати операторів на закупівлю пального. Додатковий чинник — курс валют: його тижневе зростання додає до вартості газу близько 40 коп./л.

Ціни на дизель і бензин

Середня вартість дизельного пального, за даними "Нафторинок", зросла на 4 коп./л – до 104,48 грн/л. Зокрема, "БРСМ-Нафта" підняла ціну на дизель у Харкові на 80 коп./л, а у Львові, Одесі та Полтаві – на 30 коп./л, до 101,79 грн/л.

Найнижча ціна на дизпальне зафіксована в мережі "БРСМ-Нафта" у Києві – 100,99 грн/л.

Середня вартість бензину А-95 становить 90,73 грн/л, а А-92 – 86,38 грн/л. Найнижча ціна на бензин А-95 зафіксована в мережі "БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві.

Вартість бензину А-95+ залишилася без змін. Серед наведених мереж найнижчу ціну на нього встановила AMIC – 91,73 грн/л, тоді як найвища ціна зафіксована на АЗС SOCAR – 98,90 грн/л.

Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.