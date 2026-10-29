Цены на автогаз на АЗС Украины стремительно взлетели: сколько стоит топливо

В четверг, 29 октября, в некоторых украинских сетях резко выросли цены на автогаз.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Нафторинок".

Цены на автогаз

Среди крупных сетей больше повысила цену на автогаз АЗС OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На АЗС UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нефть", KLO и SOCAR стоимость LPG выросла на 1 грн/л.

UPG повысила стоимость автогаза до 56,90 грн/л, UKRNAFTA – до 55,90 грн/л, а SOCAR – до 58,50 грн/л.

В Киеве сеть KLO продает автогаз по 57,90 грн/л, а на АЗС "БРСМ-Нефть" его цена выросла до 53,99 грн/л. В то же время AMIC оставила стоимость горючего неизменной – 56,58 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нефть" в Харькове автогаз подорожал до 55,29 грн/л, во Львове и Днепре цены выросли до 55,79 грн/л, а в Одессе – до 54,49 грн/л. В Полтаве цена повысилась на 30 коп./л до 53,99 грн/л. В то же время VostokGaz в Днепре повысила стоимость LPG на 2 грн/л – до 58,99 грн/л.

В среднем автогаз подорожал на 99 коп./л – до 57,29 грн/л. Дешевле всего он стоит 53,99 грн/л на АЗС "БРСМ-Нефть" в Киеве и Полтаве.

Заметим, с 21 по 28 октября средняя цена автогаза в Украине выросла на 3,95 грн/л — до 56,19 грн/л.

По данным аналитиков, на внутреннем рынке не хватает предложения, что увеличивает расходы операторов на закупку горючего. Дополнительный фактор – курс валют: его недельный рост прибавляет к стоимости газа около 40 коп./л.

Цены на дизель и бензин

Средняя стоимость дизельного горючего, по данным "Нафторинок", выросла на 4 коп./л – до 104,48 грн/л. В частности, "БРСМ-Нефть" подняла цену на дизель в Харькове на 80 коп./л, а во Львове, Одессе и Полтаве – на 30 коп./л до 101,79 грн/л.

Самая низкая цена на дизтопливо зафиксирована в сети "БРСМ-Нефть" в Киеве – 100,99 грн/л.

Средняя стоимость бензина А-95 составляет 90,73 грн/л, а А-92 – 86,38 грн/л. Самая низкая цена на бензин А-95 зафиксирована в сети "БРСМ-Нефть" – 87,99 грн/л в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве.

Стоимость бензина А-95+ осталась без изменений. Среди приведенных сетей самая низкая цена на него установила AMIC – 91,73 грн/л, тогда как самая высокая цена зафиксирована на АЗС SOCAR – 98,90 грн/л.

Напомним, цена дизеля в группе уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.