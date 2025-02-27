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Топ товарів для малого та середнього бізнесу від аналітиків Meest China

Топ товарів для малого та середнього бізнесу від аналітиків Meest China

Скрутне економічне становище, висока конкуренція та низька купівельна спроможність українців спонукають підприємців шукати варіанти вигідних закупів з-за кордону, як-от з Китаю. То що саме замовляє український бізнес, ми розпитали фахівців із поштово-логістичних послуг Meest China.

За даними IV кварталу 2024 року, перше місце посіла категорія гель-лаків із 18,6% від усіх комерційних відвантажень. А от китайську косметику, порівняно з гель-лаками, замовляли значно рідше — 2,8% комерційних клієнтів.

Наступні у рейтингу за популярністю акумулятори (8,9%) та батареї (7,1%). Ці товари замовляють як виробники та підприємства, так і магазини, що займаються роздрібною торгівлею. 

Фото 2 — Топ товарів для малого та середнього бізнесу від аналітиків Meest China

Далі  — автотовари (7,3%). До цієї категорії входять запчастини, інструменти та аксесуари для автомобілів. Наступні - товари для будівництва та відновлення комунікацій. Сюди можна віднести різноманітні кабелі, магніти, алюмінієві профілі, пластик — сумарно 4,3%, а також епоксидну смолу — 0,8%. 

Знайшлось місце і для електроніки — 2,6% та комплектуючих для телефонів — 1,7%. 

Окрема категорія — товари, які допомагають пристосуватися до відключень електроенергії та забезпечити енергетичну автономність: інвертори — 2,7%, зарядні пристрої та станції — 2,4%.

*Для порівняння: в третьому кварталі 2024 року ці ж категорії товарів становили відповідно 4,7% та 13,1% всіх відвантажень.

Найменш суттєвими за обсягом замовлень виявились категорії книжки та поліграфія й інтимні товари — в обох лише по 0,1%.Хоча ніша інтимної продукції має значні перспективи зростання. 

Фото 3 — Топ товарів для малого та середнього бізнесу від аналітиків Meest China

Чому саме Китай?

Здавалось би, все і так очевидно — доступність продукції. А втім, причин для вибору Китаю як постачальника чимало, і вони виходять далеко за межі лише низької ціни:

  • Асортимент. Китай пропонує товари практично в усіх категоріях, від побутових дрібниць до складної техніки.
  • Адаптивність. Місцеві виробники швидко реагують на нові тренди, виводячи на ринок актуальні продукти.
  • Гнучкість. Можливість працювати як із невеликими партіями, так і з масштабними оптовими замовленнями.

Помітно, що бізнес адаптується до реалій часу, фокусуючись на потребах ринку. А серед ключових потреб в українців адаптація до воєнних реалій, енергетична автономність та, як виявилось, краса. 