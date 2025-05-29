Аренда складских помещений продолжает дорожать

Складские площади остаются наиболее востребованными на рынке коммерческой недвижимости Украины – как для аренды, так и для покупки.

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Критический дефицит на рынке складской недвижимости наблюдается даже по наиболее активным направлениям – в киевском и львовском регионе.

Вакантность складов в Киевской области несколько выросла после ввода в эксплуатацию новых комплексов, сдача которых была запланирована на Q4 2024 – Q1 2025, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику Alterra Group. Кроме этого, наблюдается сокращение площадей, вызванное перераспределением хранения товаров между регионами.

Инфографика: Alterra Group

Аналитики также фиксируют рост девелоперской активности и планов на восстановление логистических комплексов, пострадавших в 2022-2023 годах. В частности, на Черниговском и Житомирском направлениях. Ведь после начала полномасштабного вторжения РФ было уничтожено 20% логистических объектов.

Всего складского предложения в столичном регионе – 1 769 771 кв. метров, из них – 1 456 126 "квадратов" спекулятивных площадей.

Инфографика: Alterra Group

Каждое четвёртое вакантное помещение расположено на правом берегу. Остальные вакантные площади в классах А, В находятся в направлении Харькова и Чернигова.

Киев остается ключевым логистическим хабом страны, однако приращение новых площадей происходит очень медленно, поясняет в комментарии Delo.ua CEO Watermelon development Федор Арбузов. Иностранных игроков на рынке нет, из украинских девелоперов мало кто строит склады, потому что это дорогое удовольствие во время войны.

"Складские объекты строят только три профессиональных игрока на рынке: Alfa Development Group (ADG, Днепропетровск), Alterra Group, также отстраивает складской в Броварах сеть "Эльдорадо" Виктора Полищука. Объекты строятся больше под арендатора, а спекулятивных площадей очень мало", — подчеркнул Арбу.

Больше новых площадей строит ADG, которая возводит под Киевом три больших логистических комплекса — в Дударкове, Великой Александровке и в с.Чайки.

"За последний год-полтора ADG удалось построить 100-150 тысяч кв.метров складов под Киевом. Однако сделки на эти помещения были закрыты еще на этапе строительства. Сегодня в свободном доступе — буквально пару лотов на 2-3 тысячи кв. метров. То есть темпы строительства большие, проекты закрывают потребности немалого количества аренд. огромный спрос", — объяснил Арбузов.

Рынок складов во Львовской области: предложение и вакантность

Во Львовском регионе в направлениях Луцка и Киева, по данным аналитиков, также наблюдается рост вакантности из-за ввода новых очередей складских комплексов в I квартале 2025 года.

В то же время, в направлении Ивано-Франковска фиксируется существенное сокращение складских площадей, что снижает доступность предложения в регионе.

Инфографика: Alterra Group

Аналитики также отмечают, что девелоперская активность на рынке растет, особенно в направлении, ведущем из Львова в Киев, или из Львова в приграничные районы с Польшей, где активно планируются новые складские комплексы и индустриальные парки.

Цены на склады в Киеве и Львове: продажа и аренда в мае 2025 года

Учитывая дефицит площадей, продолжает дорожать аренда профессиональных составов класса А и В.

В Киевской области средняя ставка аренды для класса А в мае 2025 составляет $5,4 за кв. метр в месяц. Цены в сторону Харькова и Чернигова ниже, чем в Житомирском направлении, на 10%.

Средняя ставка на склады класса А и В во Львовском регионе даже несколько выше – $5,5 и $5 за кв. метр соответственно.

Наибольший дефицит на рынке сегодня – крупные лоты. "Например, если компания ищет помещение на 5 тысяч кв. метров - это проблема. Потому что таких предложений нет в свободном доступе", - объясняет Федор Арбузов.

Продавать склад рынка тоже никто не спешит. Даже иностранные компании, построившие объекты к началу полномасштабной войны, содержат складские комплексы в собственности.

"А те, кто готов продавать, за три года войны не опустил желаемую стоимость продажи. Даже международные инвесторы, зашедшие 10 лет назад, не готовы опускать цену, чтобы быстрее продавать. Поэтому продавцы держат ту же стоимость, которая была в начале войны — $450-600/кв.метр без НДС", — объясняет эксперт.

Ранее Delo.ua писало о том, что в 2025 году в Украине появится рекордное количество складов.