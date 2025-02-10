Аренда складских комплексов подорожает в 2025 году: аналитики объяснили причины

В Украине второй год подряд наблюдается рост арендных ставок на складскую недвижимость. Эксперты связывают удорожание аренды с недостаточным предложением на рынке.

В условиях ограниченного строительства и высокого спроса на складские помещения, особенно классов А и В, в Украине наблюдается рост арендных ставок.

В 2024 году ставки на наиболее востребованные объекты класса А в Киевском регионе выросли на 10-20% и при средней ставке $4,9, в некоторых сделках стоимость аренды достигает $6 за квадратный метр (без учета сервисных платежей и НДС). Об этом рассказал в комментарии Delo.ua эксперт в области складской логистики, CEO компании DP Development&Property Дмитрий Пасенков.

В западных областях арендные ставки для объектов класса А также уже колеблются в пределах $6 – 6,5, что свидетельствует о значительном увеличении стоимости аренды, подчеркнул эксперт.

Причины удорожания аренды эксперты связывают с дефицитом складских комплексов в разных сегментах рынка.

"Рост цен на аренду складских помещений обусловлен нехваткой качественных объектов, что, в свою очередь, подчеркивает важность ускорения строительства новых объектов для удовлетворения потребностей рынка", — объясняет Пасенков.

По прогнозам консалтинговой компании CBRE Ukraine, арендные ставки на складские помещения будут оставаться более или менее стабильными с умеренным ростом цен. Стоимость аренды будет расти в наиболее качественных объектах класса А и холодных складах, которые остаются в остром дефиците из-за уничтожения большого объема логистических комплексов в 2022 году (около 21%).

"Хотя уровень вакантности может незначительно возрасти из-за увеличения предложения, ожидается, что высокая арендная активность на этапе строительства объектов не повлияет на средний уровень вакантности на рынке", — отмечают аналитики CBRE.

Кроме того, спрос на приобретение складов под собственные нужды будет продолжать демонстрировать относительную устойчивость, учитывая в ообщем низкое предложение спекулятивных площадей и смещение промышленных пользователей на запад страны.

Подробнее о последних тенденциях на рынке читайте в статье Delo.ua "Склады готовятся к прыжку: что изменилось на рынке в 2025 году".