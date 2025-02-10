Оренда складських комплексів здорожчає у 2025 році: аналітики пояснили причини

В Україні другий рік поспіль спостерігається зростання орендних ставок на складську нерухомість. Експерти пов'язують здорожчання оренди із недостатньою пропозицією на ринку.

В умовах обмеженого будівництва та високого попиту на складські приміщення, особливо класів А і B, в Україні спостерігається зростання орендних ставок.

У 2024 році ставки на найбільш затребувані об'єкти класу А в Київському регіоні зросли на 10-20% і при середній ставці $4,9, в деяких угодах, вартість оренди досягає $6 за квадратний метр (без урахування сервісних платежів і ПДВ). Про це розповів в коментарі Delo.ua експерт у галузі складської логістики, CEO компанії DP Development & Property Дмитро Пасенков.

У західних областях орендні ставки для об'єктів класу А також вже коливаються в межах $6 - 6,5, що свідчить про значне збільшення вартості оренди, наголосив експерт.

Причинами здорожчання оренди експерти вважають дефіцит складських комплексів у різних сегментах ринку.

"Зростання цін на оренду складських приміщень зумовлене нестачею якісних об'єктів, що, в свою чергу, підкреслює важливість прискорення будівництва нових об'єктів для задоволення потреб ринку", - пояснює Пасенков.

За прогнозами консалтингової компанії CBRE Ukraine, орендні ставки на складські приміщення залишатимуться більш-менш стабільними з помірним зростанням цін. Вартість оренди зростатиме у найбільш якісних об’єктах класу А та «холодних» складах, які залишаються в гострому дефіциті через знищення великого обсягу логістичних комплексів у 2022 році (близько 21%).

"Хоча рівень вакантності може незначно зрости через збільшення пропозиції, очікується, що висока орендна активність на етапі будівництва об'єктів не дуже вплине на середній рівень вакантності на ринку", - наголошують аналітики CBRE.

Окрім того, попит на придбання складів під власні потреби продовжуватиме демонструвати відносну стійкість, з огляду на загалом низьку пропозицію спекулятивних площ та загальне зміщення промислових користувачів на захід країни.

Більше про останні тенденції на ринку читайте у статті Delo.ua "Склади готуються до стрибка: що змінилось на ринку в 2025 році".