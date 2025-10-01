Площадь новых складов в Киеве за полгода установила десятилетний рекорд

Сегмент складской недвижимости Киева в первом полугодии 2025 года продолжал демонстрировать стабильность и тенденции роста, что подкреплено стабильным спросом со стороны основных групп арендаторов. В эксплуатацию было введено около 107 000 кв. м новых складских площадей. Это – самый большой полугодовой показатель за последние 10 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование рынка складской недвижимости Киева от Expandia , представителя CBRE в Украине и Молдове.

Объемы поглощения и структура спроса

Объем валового поглощения в январе-июне составил около 109 000 кв. м, что превышает показатель за аналогичный период в прошлом году на 27%. Он является одним из самых больших показателей за полугодие, начиная с 2018 года.

Указано, что основными арендаторами являются логистические компании – их доля составляет 56%, а также предприятия оптовой и розничной торговли (39%).

Что касается других сегментов, то их ограниченное присутствие объясняется в основном тенденцией среди производителей и поставщиков товаров повседневного спроса к аутсорсингу и инвестициям в собственные складские помещения с целью лучшего контроля цепей и операционной независимости.

Новое предложение и рыночные тенденции

В течение первого полугодия 2025 г. в эксплуатацию ввели около 107 000 кв. м новых складских площадей, что примерно равняется годовому показателю за 2024 год и является наибольшим полугодовым показателем за более чем 10 лет, говорится в исследовании. Новое предложение выросло на 6%, что увеличило общий объем составов до 1,47 млн кв. м, то есть довоенного показателя.

Среди новых объектов – логистические комплексы "Александровский" III (41 000 кв. м) и "Чайки" V (57 000 кв. м). Также восстановлена часть площадей состава RLC, поврежденного в результате ракетных обстрелов в 2022 году.

К концу 2025 г. планируется ввод в эксплуатацию 98 000 кв. м новых складов, что увеличит общий объем нового предложения за год до 205 000 кв. м и приведет к рекордным показателям по годовым объемам.

Вместе с тем, на 3% уменьшился уровень вакантности – на 0,8% по сравнению с началом года. Уровень вакантности за первое полугодие соответствует довоенным показателям. Он отражает ситуацию, когда риск избыточного предложения на рынке остается ограниченным в среднесрочной перспективе, несмотря на высокие объемы застройки.

Арендные ставки для качественных сухих складов предлагают стабильные $5,3 за кв. м в месяц (без НДС и операционных расходов). Для холодильных складов ставки колеблются в пределах 390–420 грн за кв. м в месяц ($8,5–$10,5), эффективная ставка достигает $9,1 за кв. м в месяц. Сделки заключаются в основном в национальной валюте.

Ожидается, что рынок складов сохранит устойчивость и сбалансированность в течение всего 2025 г., стабильность будут демонстрировать и показатели вакантности. Предполагается сохранение стабильно высокого спроса со стороны крупных арендаторов, в частности, на вновь построенные объекты. Также прогнозируется постепенное поглощение избыточных площадей в течение 6-12 месяцев при стабильности макроэкономических условий и рисков безопасности.

"Это свидетельствует о том, что рынок находится в начале-середине цикла нового девелопмента и риск избыточного предложения в ближайшее время отсутствует", - говорится в сообщении.

Напомним, складские помещения остаются наиболее востребованной формой коммерческой недвижимости в Украине как для аренды, так и для покупки, поэтому цены на них растут.