Тарифи на перевезення в Україні: як змінилася вартість логістики?

Ще кілька років тому українські підприємці рідко замислювалися над логістичними витратами як окремою статтею бюджету. Паливо коштувало стабільно, маршрути були більш-менш передбачувані, а перевізників вистачало на будь-який запит. Сьогодні ситуація виглядає по-іншому. що насправді визначає ціну доставки в Україні у 2025–2026 роках і чому одна й та сама відправка у різних операторів може відрізнятися в рази.

Чому ціна залежить не лише від кілометрів

Головна помилка, яку роблять підприємці при плануванні логістики – це розрахунок вартості доставки виключно від відстані. Насправді тариф формується з кількох взаємопов'язаних складових, і відстань лише одна з них.

Вага та об’єм як ключові критерії

Вага та об'єм вантажу – це перше, на що дивиться перевізник. Причому не завжди перемагає фактична вага: великий, але легкий вантаж може коштувати дорожче за компактний і важкий.

Зазвичай перевізники порівнюють обидва показники і беруть більший. Для контейнерних відправлень додатково враховується коефіцієнт заповнення. Тобто, порожній простір у кузові передбачає нові прямі витрати, які так чи інакше закладаються в тариф.

Тип вантажу

Це другий критерій у логістиці. Стандартні палети обходяться найдешевше. А от небезпечні матеріали, швидкопсувні товари, негабаритні або крихкі вантажі вимагають спеціальних умов, додаткової упаковки та окремих дозволів. І звичайно, це одразу відображається на кінцевій цифрі.

Терміни доставки

Термінова відправка майже завжди означає окремий рейс або дорожчий вид транспорту. Якщо дедлайн не критичний, консолідація вантажів і гнучкий графік здатні суттєво здешевити перевезення без жодних втрат для якості.

Як обрати транспорт, щоб зекономити?

В Україні доступні чотири основні варіанти транспортної логістики, і кожен має свою логіку застосування:

автомобільний транспорт,

залізниця,

авіація,

морські перевезення.

Автомобільний транспорт тут найгнучкіший. В цьому випадку маємо оперативну доставку від дверей до дверей, будь-який маршрут, мінімум проміжних операцій.

Залізниця, своєю чергою, виграє на великих обсягах і довгих відстанях. Вартість за тонну тут значно нижча, але вимагає більше часу та додаткової логістики на кінцевих точках. А от авіація залишається опцією для термінових або дуже цінних відправлень, де час важливіший за бюджет.

Існує також комбінований підхід, наприклад залізниця плюс автомобіль на останній милі. І це дедалі частіше стає оптимальним рішенням для бізнесу, що хоче поєднати швидкість та економію. Але він вимагає ретельного планування і надійного партнера, який контролює весь ланцюг.

Витрати, які легко пропустити

Досвідчені логісти знають, що кінцева сума рахунку майже ніколи не дорівнює первинному тарифу. Є кілька статей витрат, які регулярно стають сюрпризом для тих, хто замовляє доставку вперше або рідко.

Страхування вантажу

Це відсоток від оголошеної цінності, який багато хто намагається оминути заради економії. Практика показує, що це рішення коштує дорожче у разі будь-якого форс-мажору.

Якісне пакування та маркування

Ще одна стаття, яку часто недооцінюють: погано запакований вантаж може просто не бути прийнятий перевізником або отримати пошкодження в дорозі.

Митне оформлення

При міжнародних перевезеннях окремою і вагомою статтею стає митне оформлення: декларації, сертифікати, збори та податки.

Документальне оформлення

Неправильна документація затримує вантажі генерує штрафи. Тому послуги митного брокера, які здаються зайвою витратою, на практиці часто окуповуються вже на першому відправленні.

Як формується тариф і чому він різний у різних операторів?

Тариф логістичної компанії – це підсумок змінних:

вага,

об'єм,

маршрут,

вид транспорту,

терміновість,

характеристики вантажу.

До цього додаються операційні витрати самого оператора, зокрема паливо, амортизація техніки, зарплати, конкуренція на конкретному напрямку.

Саме тому одна й та сама відправка у різних компаній може мати суттєво різну ціну. Доречі, це не завжди означає, що дешевший варіант гірший. Іноді різниця пояснюється просто: один оператор вже має попутний вантаж на потрібному маршруті, інший – ще ні.

Онлайн-калькулятори на сайтах логістичних компаній зручні для первинного порівняння, але дають лише орієнтовну цифру. Остаточна вартість виявляється вже після з'ясування точних габаритів, упаковки та переліку додаткових послуг.

Тому для складних або регулярних відправлень завжди краще працювати з менеджером напряму. Він проаналізує ризики, підбере оптимальний маршрут і знайде можливості для зниження витрат без шкоди для безпеки вантажу.

Кілька практичних порад, щоб платити менше

Логісти, які щодня працюють із десятками відправлень, давно сформували набір правил, що реально знижують витрати. І головне з них – завчасне планування, тому термінові рішення майже завжди виходять дорожче. Є ще декілька кроків, які окремо дають невеликий ефект, але разом вони здатні помітно змінити логістичний бюджет:

оптимізація упаковки під мінімальний об'єм,

консолідація кількох відправлень в одне,

вибір виду транспорту під конкретне завдання, а не під звичку.

А ще довгострокові відносини з перевізником завжди вигідніші разових угод. Компанія, яка знає ваш вантаж і маршрути, пропонує кращі умови, і відповідно реагує швидше в нештатних ситуаціях.

Тож розрахунок вартості доставки – питання скоріш стратегії, ніж арифметики. І якщо один раз зробити правильний вибір ще на етапі планування, можна в подальшому багато разів зекономити і бюджет, і час.