Суд остаточно повернув Києву 4 га землі біля Академмістечка, де будували ЖК в промзоні

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду Києва, який у лютому підтримав позицію Київської міської прокуратури щодо нецільового використання ПрАТ "Київський дослідно-експериментальний завод "Вугілля" комунальної земельної ділянки промисловості для будівництва житлового комплексу.

Як зазначають у столичній прокуратурі, йдеться про ділянку площею понад 4 га та вартістю 217,4 мільйона гривень, розташовану в провулку Приладному, що у Святошинському районі.

Суд задовольнив позов прокурора в інтересах держави в особі Київської міської ради до товариства про розірвання договору оренди та повернення вказаної земельної ділянки територіальній громаді.

Було встановлено, що рішенням міськради та укладеним на його виконання договором акціонерному товариству передавалася в довгострокову оренду на 25 років ділянка з конкретно визначеним призначенням – для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих та господарських будівель і споруд, що відноситься до категорії земель промисловості.

Однак у порушення земельного законодавства та всупереч умов договору підприємство вело забудову ділянки житловим комплексом, чим фактично без відповідного рішення міськради змінило її категорію на землі житлової та громадської забудови.

Таким чином, товариство, будучи достеменно обізнаним про відсутність рішення орендодавця щодо зміни цільового призначення спірної ділянки, здійснювало нецільове використання землі. Наразі ж, після розгляду апеляції, зазначене рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

Нагадаємо також, що місяць тому Верховний суд остаточно відмовив у поновленні договору оренди земель, що надавалися під забудову на березі Дніпра на столичній Микільській слобідці.