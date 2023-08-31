Верховний суд остаточно відмовив у скандальній забудові на березі Дніпра на столичній Микільській слобідці

Верховний суд поставив крапку у судових спорах між територіальною громадою Києва та будівельним підприємством у питанні забудови земельних ділянок в історичній місцевості Микільська слобідка у Києві на березі Русанівської протоки Дніпра.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, суд остаточно відмовив у поновленні договору оренди земель, що надавалися під забудову. Мова йде про дві земельні ділянки у комунальній власності загальною площею 1,2 га по вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі столиці.

Зазначається, що вони знаходяться в межах прибережної захисноï смуги та входять до території пам’ятки місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпро".

Прокурори встановили, що товариство орендувало спірні землі для будівництва багатофункціонального комплексу. Коли строк дії договору закінчився, забудовник звернувся до Київської міської ради з пропозицією продовжити договірні відносини. У цьому йому відмовили, оскільки вимоги законодавства про оренду землі порушувалися.

"Ймовірність будівництва об’єктів нерухомості на "Микільській слобідці" неодноразово викликала суспільний резонанс. Активісти та громадські організації проводили акції протесту, озвучували у численних публікаціях медіа свою однозначну позицію проти забудови", - нагадують в ОГП.

Натомість, незважаючи на думку незадоволених киян, товариство у 2020 році звернулося до суду з позовом про визнання поновленим договору оренди землі. Господарський суд Києва позов задовольнив. Натомість прокуратура подала апеляцію, яку було задоволено, а попереднє судове рішення скасоване.

Попри це, компанія не полишала намірів забудувати цінні для територіальної громади Києва землі та звернулася з касаційною скаргою до Верховного суду. За результатами судового розгляду її було залишено без задоволення, а рішення апеляційного суду про відмову у позові – без змін.

"Перемога у цій справі – результат ефективного реагування прокурорів на наміри недобросовісних забудовників використати унікальний ландшафт та історичну місцевість у спосіб, що може її знищити, а громадян позбавити доступу до Русанівської протоки. Також це є прикладом забезпечення справедливості при використанні земель як національного багатства", - прокоментували в ОГП.