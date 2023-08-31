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Верховний суд остаточно відмовив у скандальній забудові на березі Дніпра на столичній Микільській слобідці
Верховний суд поставив крапку у судових спорах між територіальною громадою Києва та будівельним підприємством у питанні забудови земельних ділянок в історичній місцевості Микільська слобідка у Києві на березі Русанівської протоки Дніпра.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, суд остаточно відмовив у поновленні договору оренди земель, що надавалися під забудову. Мова йде про дві земельні ділянки у комунальній власності загальною площею 1,2 га по вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі столиці.
Зазначається, що вони знаходяться в межах прибережної захисноï смуги та входять до території пам’ятки місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпро".
Прокурори встановили, що товариство орендувало спірні землі для будівництва багатофункціонального комплексу. Коли строк дії договору закінчився, забудовник звернувся до Київської міської ради з пропозицією продовжити договірні відносини. У цьому йому відмовили, оскільки вимоги законодавства про оренду землі порушувалися.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ймовірність будівництва об’єктів нерухомості на "Микільській слобідці" неодноразово викликала суспільний резонанс. Активісти та громадські організації проводили акції протесту, озвучували у численних публікаціях медіа свою однозначну позицію проти забудови", - нагадують в ОГП.
Натомість, незважаючи на думку незадоволених киян, товариство у 2020 році звернулося до суду з позовом про визнання поновленим договору оренди землі. Господарський суд Києва позов задовольнив. Натомість прокуратура подала апеляцію, яку було задоволено, а попереднє судове рішення скасоване.
Попри це, компанія не полишала намірів забудувати цінні для територіальної громади Києва землі та звернулася з касаційною скаргою до Верховного суду. За результатами судового розгляду її було залишено без задоволення, а рішення апеляційного суду про відмову у позові – без змін.
"Перемога у цій справі – результат ефективного реагування прокурорів на наміри недобросовісних забудовників використати унікальний ландшафт та історичну місцевість у спосіб, що може її знищити, а громадян позбавити доступу до Русанівської протоки. Також це є прикладом забезпечення справедливості при використанні земель як національного багатства", - прокоментували в ОГП.