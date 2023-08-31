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Верховный суд окончательно отказал в скандальной застройке на берегу Днепра на столичной Никольской слободке
Верховный суд поставил точку в судебных спорах между территориальной общиной Киева и строительным предприятием по вопросу застройки земельных участков в исторической местности Никольская слободка в Киеве на берегу Русановского пролива Днепра.
Как сообщает Офис генерального прокурора, суд окончательно отказал в возобновлении договора аренды земель, предоставлявшихся под застройку. Речь идет о двух земельных участках в коммунальной собственности общей площадью 1,2 га по улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы.
Отмечается, что они находятся в пределах прибрежной защитной полосы и входят в территорию памятника местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр".
Прокуроры установили, что общество арендовало спорные земли для строительства многофункционального комплекса. Когда же срок действия договора истек, застройщик обратился в Киевский городской совет с предложением продлить договорные отношения. При этом ему было отказано, поскольку требования законодательства об аренде земли нарушались.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вероятность строительства объектов недвижимости на "Никольской слободке" неоднократно вызывала общественный резонанс. Активисты и общественные организации проводили акции протеста, озвучивали в многочисленных публикациях медиа свою однозначную позицию против застройки", - напоминают в ОГП.
В то же время, несмотря на мнение недовольных киевлян, застройщик в 2020 году обратился в суд с иском о признании договора аренды земли возобновленным. Хозяйственный суд Киева иск удовлетворил. Однако прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена, а предыдущее судебное решение - отменено.
Несмотря на это, компания не оставляла намерений застроить ценные для территориального общества Киева земли и обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд. По результатам судебного рассмотрения она была оставлена без удовлетворения, а решение апелляционного суда об отказе в иске – без изменений.
"Победа в этом деле – результат эффективного реагирования прокуроров на намерения недобросовестных застройщиков использовать уникальный ландшафт и историческую местность способом, который может его уничтожить, а граждан лишить доступа к Русановскому проливу. Также это является примером обеспечения справедливости при использовании земель как национального богатства", – прокомментировали в ОГП.