Верховный суд окончательно отказал в скандальной застройке на берегу Днепра на столичной Никольской слободке

Верховный суд поставил точку в судебных спорах между территориальной общиной Киева и строительным предприятием по вопросу застройки земельных участков в исторической местности Никольская слободка в Киеве на берегу Русановского пролива Днепра.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, суд окончательно отказал в возобновлении договора аренды земель, предоставлявшихся под застройку. Речь идет о двух земельных участках в коммунальной собственности общей площадью 1,2 га по улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы.

Отмечается, что они находятся в пределах прибрежной защитной полосы и входят в территорию памятника местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр".

Прокуроры установили, что общество арендовало спорные земли для строительства многофункционального комплекса. Когда же срок действия договора истек, застройщик обратился в Киевский городской совет с предложением продлить договорные отношения. При этом ему было отказано, поскольку требования законодательства об аренде земли нарушались.

"Вероятность строительства объектов недвижимости на "Никольской слободке" неоднократно вызывала общественный резонанс. Активисты и общественные организации проводили акции протеста, озвучивали в многочисленных публикациях медиа свою однозначную позицию против застройки", - напоминают в ОГП.

В то же время, несмотря на мнение недовольных киевлян, застройщик в 2020 году обратился в суд с иском о признании договора аренды земли возобновленным. Хозяйственный суд Киева иск удовлетворил. Однако прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена, а предыдущее судебное решение - отменено.

Несмотря на это, компания не оставляла намерений застроить ценные для территориального общества Киева земли и обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд. По результатам судебного рассмотрения она была оставлена без удовлетворения, а решение апелляционного суда об отказе в иске – без изменений.

"Победа в этом деле – результат эффективного реагирования прокуроров на намерения недобросовестных застройщиков использовать уникальный ландшафт и историческую местность способом, который может его уничтожить, а граждан лишить доступа к Русановскому проливу. Также это является примером обеспечения справедливости при использовании земель как национального богатства", – прокомментировали в ОГП.