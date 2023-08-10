Полица Киева расследует скандальный снос 200-летней деревянной усадьбы на Подоле. Но тюрьма никому не грозит (ФОТО)

Следователи полиции Киева открыли уголовное производство по факту сноса дома по улице Ярославской, 13-Б. Как говорится в сообщении столичного управления, дело расследуется по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство).

Впрочем, она предусматривает наказание лишь в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен) или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до трех месяцев.

"В столичную полицию поступило сообщение, что с помощью строительной техники сегодня утром был снесен дом по улице Ярославской. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев и осуществляют меры по проверке предоставленных владельцем дома документов", - заявили правоохранители.

Отметим, что ранее в четверг депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Ксения Семенова сообщила на своей странице в Facebook о сносе указанной исторической усадьбы.

"Обычное киевское утро. На Ярославской сносят двухсотлетний дом. Там, где разрешения департамента охраны культурного наследия [Киевгорадминистрации] нет, а благоустройство аннулировало карточку нарушения благоустройства. Потому что ты теперь можешь вызвать полицию. Но пацанам ничто не будет. Пацаны делают бизнес. Нет домика - нет проблемы", - написала она.

По словам депутата, согласно документам, вместо этого дома должен быть построен "клубный дом" по заказу Сергея Боярчукова из юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

"Другой партнер компании, народный депутат от "Евросолидарности" Сергей Алексеев, является президентом официального фан-клуба Кличко. [Председатель фракции ЕС в Киевсовете] Владимир Прокопив, это ваши так любят Подол? Я, если честно, не понимаю, как бороться с этим в правовой плоскости. Чтобы ты ни делал, утром приедет техника и тупо снесет дом. А ты прыгай, рассказывай, что ему 200 лет", - добавила Семенова.

В свою очередь, как указала председатель общественного совета при Нацагентстве по предотвращению коррупции Екатерина Бутко, "на строительном заборе до сих пор висит бумажка от департамента благоустройства с требованием демонтажа забора еще с 1 августа".

"С самого начала возле дома присутствует экипаж полиции, который не делает абсолютно ничего. Благодарим Национальную полицию Украины за сохранение коммунального имущества и исторического наследия! А еще можем дополнительно "поблагодарить" Министерство культуры и информационной политики Украины и заместителя министра Екатерину Чуеву, на разрешение которой на "реконструкцию" дома ссылаются строители" - заявила также она.

Отметим, что снесенное 10 августа здание было одним из нескольких деревянных домов, сохранившихся в центре Киева. Это одноэтажное здание, построенное из-за частых наводнений на Подоле на каменном цоколе и которое было образцом жилой застройки XIX века и изначальной застройки района после катастрофического пожара 1811 года.

При этом Подольская районная администрация Киева сообщила, что уже в четверг направит письма в департамент охраны культурного наследия КГГА, Подольскую окружную прокуратуру Киева и Подольское управление полиции Киева "с целью проведения проверки законности демонтажных работ".