"Дом с насекомыми" в Киеве внесли в Госреестр недвижимых достопримечательностей Украины

Министерство культуры и информационной политики занесло "дом с насекомыми" Марии Станиславской в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятника архитектуры местного значения.

О соответствующем приказе Минкульта №332 сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о доходном доме Марии Станиславской, расположенном по адресу: г. Киев, улица Владимирская, 93, охранный №3192-Кв.

Приказом Минкульт также поручило Киевской городской военной администрации проинформировать владельца памятника культурного наследия или уполномоченный им орган о внесении в Государственный реестр. В течение 2023 года, но не позднее 6 месяцев после отмены военного положения, администрация должна обеспечить приведение учетной документации на памятку в соответствие.

Кроме того, согласно документу, КМВА должна обеспечить разработку и утверждение научно-проектной документации по определению границ и режимов использования территории этого памятника. За разработку и утверждение технической документации по землеустройству по установлению границ территории памятника культурного наследия также отвечает КМВА, уточняют в Минкульте.

В 2021 году КГГА занесла "дом с насекомыми" в Перечень объектов культурного наследия. В 2022 году Окружной административный суд Киева лишил здание этого статуса. Из-за апелляции Офиса генерального прокурора решение не вступило в силу.

В апреле 2023 года в здании приступили к работе без согласования с Департаментом охраны культурного наследия КГГА. Фактически застройщик начал его снос. Правоохранители изъяли строительную технику по предписанию соответствующих департаментов КГГА 20 апреля 2023 года. Однако представители застройщика продолжили разбирать здание вручную.