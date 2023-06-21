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Общество
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"Дом с насекомыми" в Киеве внесли в Госреестр недвижимых достопримечательностей Украины

дом с насекомыми
"Дом с насекомыми". Фото: Wikipedia

Министерство культуры и информационной политики занесло "дом с насекомыми" Марии Станиславской в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятника архитектуры местного значения.

О соответствующем приказе Минкульта №332 сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о доходном доме Марии Станиславской, расположенном по адресу: г. Киев, улица Владимирская, 93, охранный №3192-Кв.

Приказом Минкульт также поручило Киевской городской военной администрации проинформировать владельца памятника культурного наследия или уполномоченный им орган о внесении в Государственный реестр. В течение 2023 года, но не позднее 6 месяцев после отмены военного положения, администрация должна обеспечить приведение учетной документации на памятку в соответствие.

Кроме того, согласно документу, КМВА должна обеспечить разработку и утверждение научно-проектной документации по определению границ и режимов использования территории этого памятника. За разработку и утверждение технической документации по землеустройству по установлению границ территории памятника культурного наследия также отвечает КМВА, уточняют в Минкульте.

В 2021 году КГГА занесла "дом с насекомыми" в Перечень объектов культурного наследия. В 2022 году Окружной административный суд Киева лишил здание этого статуса. Из-за апелляции Офиса генерального прокурора решение не вступило в силу.

В апреле 2023 года в здании приступили к работе без согласования с Департаментом охраны культурного наследия КГГА. Фактически застройщик начал его снос. Правоохранители изъяли строительную технику по предписанию соответствующих департаментов КГГА 20 апреля 2023 года. Однако представители застройщика продолжили разбирать здание вручную.

Автор:
Вита Молодан