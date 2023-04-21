В КГГА отреагировали на попытку сноса исторического дома в центре: работы остановлены

Департамент охраны культурного наследия КГГА отреагировал на попытку снесения исторического дома по ул. Владимирская, 93, известного как “Дом с насекомыми”.

Об этом сообщила пресс-служба департамента.

Отмечается, что появилась информация, что "Дом с насекомыми" имеет статус только что обнаруженного объекта культурного наследия, и это препятствует его сохранению. Однако приказом департамента от 29.07.2021 №45 объект внесен в перечень объектов культурного наследия Киева, то есть охраняется законом "Об охране культурного наследия".

Проведена инспекционная проверка, вынесено предписание уполномоченному органу по содержанию дома о прекращении работ, предоставлении научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ. Также направлено заявление в Голосеевское управление Нацполиции в Киеве о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По состоянию на 20 апреля проведение работ остановлено.

Отметим, что дом Марии Станиславской, известный как "Дом с насекомыми", был построен в 1893 году. Несмотря на предписания департамента охраны культурного наследия КГГА, застройщик начал его снос. Эта информация была распространена в соцсетях и вызвала возмущение пользователей.