Поліця Києва розслідує скандальне знесення 200-річної дерев'яної садиби на Подолі. Але тюрма нікому не загрожує (ФОТО)

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом знесення будинку на вулиці Ярославській, 13-Б. Як ідеться у повідомленні столичного управління, справа розслідується за статтею 356 Кримінального кодексу (самоправство).

Втім, вона передбачає покарання лише у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до трьох місяців.

"До столичної поліції надійшло повідомлення, що за допомогою будівельної техніки сьогодні вранці було знесено будинок по вулиці Ярославській. На місці події працювала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та очевидців і наразі здійснюють заходи щодо перевірки наданих власником будинку документів", - заявили правоохоронці.

Зазначимо, що раніше у четвер депутатка Київської міської ради від "Слуги народу" Ксенія Семенова повідомила на своїй сторінці у Facebook про знесення зазначеної історичної садиби.

"Звичайний київський ранок. На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там, де дозволу департаменту охорони культурної спадщини [Київміськадміністрації] немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою. Бо ти тепер можеш викликати поліцію. Але пацанам нічо не буде. Пацани роблять бізнес. Нема доміка - нема проблеми", - написала вона.

За словами депутатки, згідно документів, замість будинку має бути збудований "клубний дом" за замовленням Сергія Боярчукова з юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери".

Інший партнер компанії, народний депутат від "Євросолідарності" Сергій Алєксєєв, є президентом офіційного фан-клубу Кличків. [Голова фракції ЄС у Київраді] Володимире Прокопів, це ваші так люблять Поділ? Я, якщо чесно, не розумію, як боротися із цим в правовій площині. Щоб ти не робив, вранці приїде техніка і тупо знесе будинок. А ти стрибай, розказуй, що йому 200 років", - додала Семенова.

В свою чергу, як вказала голова Громадської ради при Нацагентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко, "на будівельному паркані досі висить папірець від департаменту благоустрою з вимогою демонтажу паркану ще від 1 серпня".

"З самого початку біля будинку присутній екіпаж поліції, який робить абсолютно нічого. Подякуємо Національній поліції України за збереження комунального майна та історичної спадщини! А ще можемо додатково "подякувати" Міністерству культури та інформаційної політики України та заступниці міністра Катерині Чуєвій, на дозвіл якої на "реконструкцію" будинку посилаються будівельники" - заявила також вона.

Фото: Facebook/Ксенія Семенова Фото: Facebook/Катерина Бутко Фото: Facebook/Катерина Бутко Фото: Подільська райадміністрація Києва Фото: Big Kyiv

Зазначимо, що знесена 10 серпня будівля була одним з лише декількох дерев'яних будинків, що збереглися в центрі Києва. Це одноповерховий будинок, зведений через часті повені на Подолі на камʼяному цоколі, що був зразком житлової забудови ХІХ століття та початкової забудови району після нищівної пожежі 1811 року.

Подільська районна адміністрація Києва з приводу цього повідомила, що вже в четвер направить листи до департаменту охорони культурної спадщини КМДА, Подільської окружної прокуратури Києва та Подільського управління поліції Києві "з метою проведення перевірки законності демонтажних робіт".