"Ужас и стыд": в центре Киева снесли еще одно историческое здание (ВИДЕО)

В Киеве рано утром 20 августа два экскаватора снесли усадьбу Барбана конца XIX века, располагавшуюся на улице Обсерваторной, 6. Об этом свидетельствуют публикации в Facebook-группе "Сохраним Обсерваторную, 6".

Накануне, как пишет "Хмарочос", активисты, защищавшие здание, устроили акцию протеста, перекрыв движение по улице, однако полиция задержала двоих из них.

До этого они три месяца безуспешно пытались привлечь внимание Киевской горадминистрации к разрушению усадьбы, на месте которой планируется построить 12-этажный жилой дом.

Отмечается, что почти все это время застройщик — ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений" — обустраивал участок под строительство. При этом у здания до сих пор не был размещен паспорт объекта, а единственная информационная табличка сообщала, что за забором идут работы по "укреплению подпорной стенки и фундаментов".

Однако рабочие за это время вырыли котлован, забили сваи, залили их бетоном и разрушили флигель исторического здания. Помимо этого застройщик оплел забор вокруг усадьбы колючей проволокой, а также подвел к нему электрический ток.

Демонтаж здания фактически начался еще 18 августа. Тогда застройщик попытался завести на строительную площадку экскаватор, который охранялся десятком людей спортивной наружности, представлявшимися "работниками благоустройства".

Те сломали палатку, установленную для круглосуточного дежурства местными жителями, и пытались оттеснить их для проезда техники, однако в итоге техника попасть внутрь не смога, и представители застройщика стали разбирать крышу и ломать стены подручными инструментами.

По словам защитников здания, у застройщика нет разрешения от департамента благоустройства КГГА на установку ограждения, без чего невозможно любые строительство, а Министерство культуры и вовсе запретило проводить здесь и строительные, и земляные работы.

При этом сообщается, что полиция никак не препятствовала этим работам, ссылаясь на отсутствие полномочий, и, более того, призывала защитников усадьбы "не провоцировать строителей и не мешать им работать".

В свою очередь свое возмущение произошедшим выразил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Этот пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд — единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести", — написал чиновник.

Он подчеркнул, что Минкульт издавал предписание о запрете любых работ на объекте, однако это было попросту проигнорировано.

"Накануне празднования Дня независимости, в европейской столице, ночью, как воры, неизвестные молодчики строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века, прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании МКИП о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно, апелляцию МКИП подать не в состоянии", — заявил Ткаченко.

Он также упрекнул столичные власти в том, что те, в отличие от мэров других исторических украинских городов и глав облгосадминистраций, не поддержали продвигаемый Минкультом законопроект о противодействии хаотичной застройке.

"Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд", — подчеркнул министр.

Отметим, что ранее Минкульт при поддержке областных администраций, мэров исторических городов и руководителей национальных заповедников призвали Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты №4561 и №4562 о противодействии хаотичной застройке.

Напомним также, что предыдущий громкий скандал вызвал снос в Киеве в апреле исторического особняка Уткина на улице Симона Петлюры, 29, что рядом с железнодорожным вокзалом.